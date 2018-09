Carlos Ramos "hviezdou" proti svojej vôli: Prvý zápas po incidente so Serenou

Carlos Ramos po incidente späť na empajri.

Jeho meno pred týždňom poznal len málokto. Po incidente vo finálovom zápase US Open so Serenou Williams sa stal Carlos Ramos "hviezdou" proti svojej vôli.

V konflikte, ktorý začal napomenutím za nepovolené koučovanie ho tenisová legenda nazvala klamárom a zlodejom.

I love what Serena did right here! A mom, a queen, a COMPETITOR, and the greatest tennis player ever í ¼í¾¾í ½í° tell em @serenawilliams !!! pic.twitter.com/QEMDCBnyvh — Zay í ¼í·²í ¼í·½ (@zayyhendrixx) September 9, 2018

V Davis Cupovom zápase medzi Chorvátskom a USA sa však napriek mediálnemu tlaku a sťažnostiam WTA opäť posadil na rozhodcovskú stoličku.

„Som v pohode, za daných okolností. Nemajte o mňa strach,“ povedal Ramos portugalskému denníku Tribuna Expresso.

Zápas medzi Čiličom a Tiafoeom mal hladký priebeh a zaobišiel sa bez akýchkoľvek kontroverzií.

Marin Čilič - Frances Tiafoe 6:1, 6:3, 7:6