V hre o post asistenta trénera sú tieto mená: Šatan rozhodne v najbližších dňoch

Šatan o asistentovi trénera hokejovej reprezentácie rozhodne v najbližších dňoch.

Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan si v lete oddýchol iba počas augusta, zvyšný čas strávil v práci. Najskôr sa venoval juniorským výberom, v súčasnosti rieši spolu s trénerom A-tímu Craigom Ramsayom otázku asistenta v mužskej reprezentácii. Všetko by sa malo vyjasniť v najbližších dňoch.

Už niekoľko dní sa pri poste asistenta trénera skloňuje meno Michal Handzuš. Ten je aj pre generálneho manažéra priorita, v hre sú však aj iné mená. "Tipujem, že do konca septembra to vyriešime. Máme v hre dve - tri mená, Handzuš je jeden z nich. On je hlavná voľba, ak nie, prídu na rad ďalšie. Asi tak to bude postupovať," potvrdil Šatan, ktorý nielen o tejto otázke hovoril s Ramsayom počas štvrtkového golfového turnaja v rámci Business Golf Tour v Rakúsku. "Hovorili sme o tom iba málo, bez Miša nevyriešime nič." Ak by Handzuš ponuku neprijal, mohol by ho nahradiť Róbert Petrovický. Ten pomáhal hlavnému trénerovi aj v uplynulej sezóne. "Robo je jedno z mien, o ktorých sa budeme rozprávať. Ale počkáme si na oficiálne stanovisko."

Šatan si počas leta oddýchol s rodinou, ale jeho prevažnú časť strávil prácou. "Bol som s rodinou mesiac na dovolenke v Spojených štátoch v našom dome. Potom som len pracoval, pretože juniorské reprezentácie mali rôzne turnaje, august bol veľmi rušný." Pomaly sa však pripravuje aj na povinností v seniorskej reprezentácii. "Čaká nás až Nemecký pohár v novembri. Je teraz na nás, aby sme pripravili nejakú stratégiu do novej sezóny. Môžeme počas septembra a októbra sledovať hráčov. Potom urobíme prvú nomináciu."

Realizačný tím bude sledovať hráčov vo všetkých súťažiach, motiváciu majú aj tipsportligisti. Na ZOH v Pjongčangu 2018 sa v nominácii ocitlo až desať hráčov z najvyššej slovenskej súťaže. "Nie je pre nás dôležité koľko hráčov bude z ktorej ligy. Nevyberáme podľa ligy, ale podľa výkonnosti. Vlani to bolo možno viac hráčov, ako sme čakali. Ale hráči z Tipsport Ligy by nemali cítiť, že odtiaľ nevedie cesta do reprezentácie. Vlani videli, že to ide," poznamenal Šatan, ktorého teší aj šanca pre Martina Bakoša a Michala Čajkovského v kempoch NHL. "V podstate pre ich hokejový rast nie je až také podstatné, či sa do NHL dostanú teraz, alebo počas roka. Pre nich je dôležité, že sú tam. Je to pre nich šanca zlepšovať sa. Budeme obom držať palce, aby sa tam udržali."

Šatana teší aj súčasná forma Mareka Hrivíka, ktorému sa darí v KHL v drese Viťazu Podoľsk. "Marek odštartoval výborne, určite mu držíme palce. Vlani sme ho nemohli použiť, ale tento rok určite dostane príležitosť na niektorom z turnajov. V Slovane sú zasa nejakí mladí hráči, určite to vítame. Potenciálnych reprezentantov budeme v KHL sledovať. Verím, že urobia progres."

Manažér reprezentácie sa pri otázke o vstupe maďarských tímov do Tipsport Ligy vyjadril zdržanlivo, potešil ho návrat súčasných i bývalých reprezentantov do ligy. Tú obohatili príchody Milana Bartoviča, Mária Bližňáka, Marcela Haščáka či Jozefa Baleja. "Prínos maďarských tímov budeme hodnotiť po dvoch až troch mesiacoch. Návrat takých hráčov, to je pre kluby veľmi cenná vec. Aj pre mladých hokejistov, ktorí sa od nich môžu učiť."