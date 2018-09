Skvelý deň Slovákov: Takto pomohli Bostonu k víťazstvu

Cehlárik, Bakoš a Halák prispeli k triumfu Bostonu nad Calgary Flames.

Slovenskí hokejisti Jaroslav Halák, Peter Cehlárik a Martin Bakoš pomohli svojimi výkonmi k víťazstvu Bostonu v úvodnom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL. Bruins v rámci propagačného turné v Číne zdolali na ľade Univerzitného šprotového centra v Šen-čene hráčov Calgary Flames 4:3 po samostatných nájazdoch, pričom Cehlárik prispel k výhre dvomi a Bakoš jednou asistenciou.

Halák bol veľkou oporou "medveďov", v zápase predviedol niekoľko dôležitých zákrokov, v záverečnom rozstrele ho zo štyroch súperových hráčov prekonal iba v prvej sérii Matt Tkachuk. Boston síce premárnil trojgólový náskok, ale napokon vydrel víťazstvo, rozhodujúci nájazd premenil vo štvrtej sérii Jake DeBrusk. V drese Calgary dvakrát skóroval kapitán Mark Giordano, druhým gólom v čase 59:14 vynútil pre svoj tím predĺženie.

Pre Haláka a Bakoša to bol premiérový zápas v drese Bruins. Slovenský brankár prišiel do Bostonu v lete, keď ako voľný hráč podpísal s klubom dvojročný kontrakt. V mužstve by mal robiť dvojku Fínovi Tuukkovi Raskovi. Bakoš by po pôsobení v Európe rád rozbehol zámorskú kariéru, od Bostonu dostal dvojcestnú ročnú zmluvu a spolu s Cehlárikom, ktorý už nazrel do NHL počas uplynulých dvoch sezón, bojuje počas prípravy o miestenku v prvom tíme.

Boston odletel do Číny bez svojho kapitána Zdena Cháru, v jeho kádri chýbajú aj doliečujúci sa Torey Krug či Patrice Bergeron. Bruins sa s Flames stretnú v ďalšom prípravnom stretnutí 19. septembra v Cadillac Arene v Pekingu.

prípravný zápas - Šen-čen:

Calgary - Boston 3:4 pp a sn /CEHLÁRIK 0+2, BAKOŠ (obaja Boston) 0+1/