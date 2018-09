Liška nevie, čo čakať od výjazdu do Číny: Nič podobné som ešte nezažil

Hokejisti HC Slovan Bratislava majú na konte prvé dva triumfy v aktuálnej sezóne KHL.

Po štyroch nezdaroch zvíťazili v ostatných dvoch zápasoch na domácom ľade, najprv zdolali v utorok Severstaľ Čerepovec 2:1, neskôr zvíťazili vo štvrtok nad favorizovaným Dinamom Moskva 3:2. "Belasí" majú po šiestich odohraných zápasoch na konte 5 bodov a sú na 10. mieste tabuľky Západnej konferencie.

"Triumf nás veľmi teší. Sú to pre nás dôležité body v domácom prostredí. Je dobré, že sme nadviazali na ostatný zápas, v ktorom sme takisto uspeli. Keď sme viedli 2:0, trochu sme sa stiahli, Dinamo bolo viac na puku, ale našťastie sme to dotiahli do úspešného konca," uviedol pre agentúru SITA po štvrtkovom víťazstve 18-ročný útočník Slovana Adam Liška, ktorý dosiaľ v KHL nazbieral 3 body za jeden gól a dve asistencie.

Liška verí, že hra Slovana sa stále vyvíja a zlepšuje. V zápase proti Dinamu ho tešili najmä dva góly v početnej výhode. "Na úplnom začiatku ročníka sme neboli dobrí v presilovkách, ani v oslabeniach. Snažíme sa na tom pracovať na tréningoch a verím, že sa zlepšujeme, čoho dôkazom je, že sme sa presadili v presilovke. Takisto si myslím, že vo víťazných zápasoch sme hrali lepšie aj v oslabení," povedal rodák z Bratislavy.

Slovanisti odohrajú najbližší duel už v sobotu od 16.30 h na pôde Viťaza Čechov. Pre hráčov jediného slovenského účastníka Kontinentálnej hokejovej ligy ide o jeden z najnáročnejších výjazdov v sezóne, predstavia sa i v Pekingu, Chabarovsku a Vladivostoku. "Nič podobné som ešte nezažil. Je to pre mňa nová skúsenosť a naozaj neviem, čo od toho môžem čakať," dodal Liška. Konformne sa vyjadril aj český obranca Slovana Lukáš Klok. "Ešte som taký výjazd nezažil. Dosiaľ najďalej som bol ako hokejista v Omsku. Som plný očakávaní. Prvý zápas bude zrejme fajn, ale v Číne to bude náročné na regeneráciu," povedal Klok.

Skúsenejší je brankár Jakub Štěpánek, ktorý v KHL pôsobí už ôsmu sezónu: "Nijako špeciálne sa na to nepripravujem. Musíme odletieť a hrať. Veľa sa toho nedá vymyslieť. Pár dní budeme žiť po tme. Tak to jednoducho je, každý rok to je rovnaké. Už som si na to zvykol."