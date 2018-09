Emma si šla zaplávať, onedlho dostala silné bolesti: Stačila jedna maličkosť a mohla navždy oslepnúť

Matka takmer oslepla po infekcii očí, keď si zabudla vybrať šošovky počas plávania.

39-ročná Emma Jenkins bola na dovolenke v Škótsku, keď po plávaní pocítila silnú bolesť v ľavom oku. S návštevou lekára čakala, kým príde domov, no bola jej diagnostikovaná infekcia, ktorá jej oku (mikrobiálna keratitída) spôsobila veľké škody. Nosila kontaktné šošovky, takže sa jej infekcia rozšírila a spôsobila jej bolesti hlavy, rozmazané videnie a také bolesti oka, že ho nemohla otvoriť.

Infekcia jej oko tak zasiahla, že takmer nič nevidela. Vďaka operácii, počas ktorej jej transplantovali rohovku, však Emma opäť normálne videla. Podľa Daily Mail práve preto zdieľa svoj príbeh, aby varovala ostatných,"Nemyslím si, že si ľudia uvedomujú, aké vážne je nebezpečenstvo."

Finančná kontrolórka bola na prázdninách so svojimi deťmi Alishiou (16) a Samuelom (13) a s partnerom Deanom Keithom. Jeden deň sa ponorila do bazéna bez toho, aby si odstránila šošovky. Hoci bola vo vode len 20 minút, bolo to dosť na to, aby bolo jej to spôsobilo problémy.

"Netušila som, že nosenie kontaktných šošoviek v bazéne je také riskantné. Nedala som si ich von, aby som videla. Je to skutočne strašné, ako rýchlo sa to stalo. Kúpala som sa asi 20 minút a takmer som prišla o zrak." Keď sa vrátila z dovolenky a išla k doktorovi, dali jej len očné kvapky, pretože si nemysleli, že je to niečo vážne. O tri dni sa to však zhoršilo.

"Rozmazanosť sa postupne zhoršovala a keď som sa prebudila, mala som také bolesti, že som nemohla otvoriť oko." Emma potom zavolala taxík a išla do nemocnice, kde sa dozvedela, že má na oku vred. Keď jej nakoniec povedali, že jej rohovka už nebude taká, ako predtým, bola šokovaná, ale kvôli bolesti jej to všetko takmer ani nedochádzalo.

Nakoniec musela podstúpiť transplantáciu rohovky. "Keď som sa uzdravila, začala som vidieť čoraz lepšie. Stále to však nie je úplne jasný obraz. Nemyslím si, že si ľudia uvedomujú vážne nebezpečenstvo nosenia šošoviek. Každý by s nimi mal narábať opatrne."