Nagy sa poriadne vytrápil: Ľad bol v katastrofálnom stave

Košičania vstúpili do nového ligového ročníka trojbodovým ziskom.

Šlágrom piatkového úvodného kola najvyššej slovenskej hokejovej súťaže bol duel medzi HC Košice a HKM Zvolen a zostali po ňom spokojnejší hráči z východného Slovenska, ktorí triumfovali na domácom ľade 5:2. Dvoma góly a jednou asistenciou sa pod triumf podpísal kapitán Ladislav Nagy. Veterán už vopred deklaroval, že po sezóne ukončí kariéru a rád by sa rozlúčil ziskom majstrovského titulu.

Začal sa nový ročník Tipsport ligy: Maďarské kluby utrpeli poriadne nakladačky

"Je dobré, že sme uspeli, ale bol to náročný zápas, pretože sme mali veľa vylúčených hráčov. Po dvoch tretinách sme síce viedli 3:1, ale súper v úvode tretej časti znížil a dostal sa na koňa. V následnej presilovke mohol dokonca vyrovnať. V týchto momentoch nás podržal brankár. Dodržiavali sme to, čo sme si povedali pred zápasom a ak budeme naďalej hrať takýmto spôsobom, dobré výsledky určite prídu," zhodnotil duel 39-ročný krídelník.

"Oceliari" sú špecialistami na víťazstvá v prvom kole sezóny. Úvodné ligové stretnutie zvládli už šiesty raz po sebe a dosiaľ naposledy neuspeli na začiatku sezóny ešte v septembri 2012, keď v Steel aréne nestačili práve na Zvolenčanov. Hokejisti spod Pustého hradu kládli odpor aj teraz a dlho pomýšľali na bodový zisk. Košického gólmana Vladislava Habala zasypali až 35 strelami, ale presadili sa iba v dvoch presilovkách zásluhou Michala Chovana s Rastislavom Špirkom a doplatili na slabú efektivitu v hre piatich proti piatim.

Naopak, domáci skórovali až päťkrát. O dva presné zásahy sa postaral Nagy, raz rozvlnili sieť Jakub Suja, Marcel Haščák a Jere Pulli. "Ja som sa vytrápil celých šesťdesiat minút, pretože bolo veľmi teplo a ľad bol v katastrofálnom stave. Pomohli mi chlapci z útoku, ktorí výborne korčuľovali, zatiaľ čo mne nohy príliš nešli. Teraz to padlo mne a v nasledujúcich dueloch to vyjde niekomu inému. Petr Kafka alebo Tomáš Netík mali veľa šancí, mohli streliť viacero gólov. Ja som nemal ani veľa pokusov a napriek tomu som dvakrát skóroval," vysvetľoval líder košickej kabíny Nagy.

Vydarený návrat do najvyššej slovenskej súťaže zažil reprezentačný krídelník Marcel Haščák, ktorý v ostatných dvoch sezónach získal majstrovský titul v Česku s Kometou Brno a od odchodu z Košíc pôsobil aj v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) v dresoch Dinama Riga a Amuru Chabarovsk. Po päťročnej pauze sa opäť objavil v zostave východniarov a fanúšikov potešil jedným gólom. "Trafil som to dobre, ale mal som aj kúsok šťastia. Brankár už očakával prihrávku na iného hráča a vtedy som zakončil. Je to moja pozícia, odkiaľ často strieľam," opísal presný zásah popradský rodák. Haščák si dobre uvedomoval dôležitosť prvého zápasu v sezóne a ťarcha zodpovednosti mu spočiatku zväzovala ruky. "V úvode som bol trochu nervózny, na ľade bolo teplo. Potom som však skóroval, opadol zo mňa stres a bol to krásny deň zakončený víťazstvom," dodal.

V druhom tipsportligovom kole, ktoré je na programe v nedeľu 16 septembra, sa košickí hokejisti predstavia o 17.30 h na ľade Detvy. Zvolenčanov čaká najbližšie súťažné stretnutie až v utorok 18. septembra proti Detve, pretože ich nedeľňajší súboj s Liptovským Mikulášom preložili na 9. októbra.