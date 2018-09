Hurikán Florence zoslabol: Počet jeho obetí stále nemusí byť konečný

Najmenej päť obetí na životoch si už vyžiadala Florence, hurikán, ktorý v piatok zasiahol východné pobrežie USA a medzičasom zoslabol na tropickú búrku.

Ku všetkým úmrtiam došlo v štáte Severná Karolína, informovala v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšie úrady. Medzi obeťami je i matka s osemmesačným dieťaťom, na ktorých dom v okrese Pender severne od prístavného mesta Wilmington spadol strom. Otca rodiny sa podľa polície podarilo z domu vyslobodiť, pričom ho so zraneniami previezli do nemocnice. Florence zasiahla - ešte ako hurikán prvej kategórie - v piatok ráno pobrežie amerického štátu Severná Karolína neďaleko mesta Wrightsville Beach. Na východné pobrežie USA, hlavne do štátov Severná a Južná Karolína, priniesla silný vietor a množstvo zrážok.

Americké Národné stredisko pre hurikány (NHC) v piatok neskoro večer informovalo, že tento pomaly sa pohybujúci búrkový systém by sa mal ešte v noci na sobotu presunúť cez juhovýchodné územie Severnej Karolíny viac do vnútrozemia a následne pokračovať prechodom cez východnú časť Južnej Karolíny. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová uviedla, že zasiahnutú oblasť by mal zrejme začiatkom či niekedy v strede budúceho týždňa navštíviť americký prezident Donald Trump.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Florence sa v súčasnosti hýbe rýchlosťou asi 6 kilometrov za hodinu a sprevádza ju vietor s rýchlosťou 110 kilometrov za hodinu. Práve pomalý pohyb búrky zrejme spôsobí, že do oblasti prinesie obrovské množstvo zrážok a mohla by mať za následok i katastrofálne záplavy. Silný vietor zase vyvracia stromy, ktoré trhajú elektrické vedenie, a v Severnej Karolíne už podľa miestnych úradov spôsobili výpadky prúdu vo viac ako 660.000 domácnostiach.

Americká meteorologická služba (NWC) búrku označila skôr za maratón než šprint a ľudí vyzvala, aby ju naďalej brali vážne. NWC na Twitteri uviedla, že táto búrka veru tak skoro neskončí, a pri jej pomalom presune do vnútrozemia budú v nasledovných dňoch naďalej hroziť bleskové záplavy i rozvodnenia riek. Guvernér Severnej Karolíny Roy Cooper ešte skôr v piatok informoval, že do 157 núdzových prístreškov zriadených v miestnych školách a iných verejných budovách sa uchýlilo okolo 20.000 ľudí.

Miestne úrady vyzvali zhruba 1,7 milióna obyvateľov žijúcich v povinných evakuačných zónach v Severnej a Južnej Karolíne a vo Virgínii, aby z oblasti urýchlene odišli. Doposiaľ nie je známe, koľko obyvateľov tieto výzvy poslúchlo. Tí, ktorí sa však rozhodli napriek výzve v zónach zostať, boli upozornení, že konajú na vlastné riziko a v prípade nebezpečia im úrady nemusia byť schopné poskytnúť pomoc.