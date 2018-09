Rakúsko navrhuje nový systém preverovania migrantov: Žiadosti o azyl by kontrolovali už na lodiach

Oprávnenosť žiadostí migrantov o azyl by sa mala preverovať už na palube záchranárskych lodí nachádzajúcich sa v Stredozemnom mori.

V piatok to na spoločnej tlačovej konferencii so svojím talianskym rezortným kolegom Matteom Salvinim, ktorá sa konala vo Viedni po stretnutí s predstaviteľmi siedmich severoafrických krajín, navrhol rakúsky minister vnútra Herbert Kickl.

Uvedený postup má podľa neho tiež tú výhodu, že tieto lode budú "stiahnuté z obehu" a nebudú privážať ďalších utečencov. Na otázku, či má jeho návrh nejakú podporu, Kickl podľa agentúry APA odpovedal: "Myslenie nie je zakázané." Podľa neho ide o to, aby boli "veci v pohybe" a "krok za krokom" sme sa približovali k systému, ktorý bude mimo Európy rozlišovať medzi migrantmi a ľuďmi majúcimi nárok na ochranu.

Salvini vyjadril podporu Kicklovmu návrhu, ironicky však dodal, že človeka by za to mohli odsúdiť za obmedzovanie osobnej slobody. Salviniho totiž v Taliansku vyšetrujú za to, že približne 150 migrantom, ktorých zachránili v auguste a dopravili ich do prístavu na Sicílii, spočiatku nedovolil opustiť palubu lode.