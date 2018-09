Žena pripravila o panictvo muža (44) bez penisu: Pikantná spoveď o tom, čo mal medzi nohami

Nič podobné predtým nezažila.

Charlotte Rose (37) a Mohammed Abad (44) sa spoznali cez internet. Mohammed jej pred dvomi rokmi napísal email, v ktorom navrhol, aby sa stretli. Nemalo však ísť o schôdzku, na aké bola Charlotte zvyknutá.

Mohammed bol ešte v roku 1978 účastníkom dopravnej nehody, v ktorej sa zasekol pod idúcim autom, a to mu odtrhlo penis. Dlhé roky žil s týmto hendikepom, až mu v roku 2012 lekári vytvorili bionický penis, ktorý by ho mal plne nahradiť. Do stavu plnej sexuálnej funkčnosti sa má dostať stlačením jediného tlačidla.

Po doliečení operácie za 70-tisíc libier (cca 78,5-tisíc eur) sa odhodlal ku kroku, ktorý dlhé roky odkladal. "Prišiel za mnou vlakom zo Škótska. Strávili sme spolu príjemné popoludnie v bazéne. Potom sme šli do hotela v centre Londýna," vysvetlila denníku The Sun Charlotte.

Lekármi vytvorený penis bola podľa nej úžasný. "Bolo to hotové umelecké dielo. Lekári mu odobrali kožu na jednej ruke a vytvarovali ju. Na konci má aj otvor, takže je plne funkčný po každej stránke," dodala.

Obaja sú stále priateľmi, hoci vzťah medzi nimi nikdy nebude. "Bol však úžasný milenec. Keď počujete slovo bionický, čakáte robotickú ruku, ale v skutočnosti bol veľmi milý a bolo to krásne," uzavrela Charlotte.