Nechutná pravda o Camille vyšla na povrch až teraz: Ako to len Kate bola schopná urobiť?!

Šokujúce podrobnosti o vzťahu Camilly a vojvodkyne Kate odhalil spisovateľ Christopher Andersen vo svojej knihe.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Autor mnohých kníh, z ktorých viaceré sa stali bestsellermi, Christopher Andersen prišiel v najnovšej knihe s nečakaným odhalením. V publikácii Hra o korunu: Alžbeta, Camilla, Kate a Trón uverejnil detaily o vzťahu manželky princa Charlesa, vojvodkyne Camilly, a vojvodkyňou Kate.

Podľa Andersena sa Camilla stavala proti vzťahu Williama a Kate Middleton. Vzťah oboch žien bol od začiatku veľmi turbulentný. Podľa manželky princa Charlesa bola Kate „pekná, no trochu hlúpa“ a vyčítala jej má „príliš nízky pôvod“ na to, aby bola členkou ich rodiny. Nesympatie vyústili až do tej miery, že Camilla presvedčila Charlesa, aby Williamovi vzťah vyhovoril.

Spisovateľ vyhlasuje, že Camilla žiarlila na rastúcu popularitu budúcej vojvodkyne.„Camilla, čarodejnícka Čierna kráľovná, sa schovávala v tieni celé desaťročia, odsúdená ako cudzoložnica, ktorú vládnuci monarcha označil za zlovestnú, zlú ženu a vinil ju zo smrti rivalky, jednej z najobľúbenejších a obdivovaných osobností sveta.pri princovi a budovala si budúcnosť ako ďalšia kráľovná. Mladá, milostivá, inteligentná a ohromujúca Biela kráľovná, ktorá je známa iba ako Kate, zožala svetovú slávu ešte predtým, ako oficiálne získala srdce kráľovského priateľa. Hoci nemala rodokmeň a skúsenosti Čiernej kráľovnej, tiež sa ukázala ako mimoriadne trpezlivá a dostatočne šikovná v kráľovských drámach a intrigách.– možno až do budúceho storočia,“ cituje The Sun z kontroverznej knihy.

V súčasnosti sa však ale zdá, že vzťah Camilly a Kate sa postupne vylepšuje. Obe budúce kráľovné sa ukazujú spoločne na verejnosti. Či sú však tvrdenia Christophera Andersena skutočne pravdivé, Kensingtonský palác odmietol komentovať.