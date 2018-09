Hurikán Florence pustoší Severnú Karolínu: Guvernér štátu vyslovil tie najdesivejšie slová

Hurikán Florence pustoší Severnú Karolínu a niektoré obce by mohol úplne zničiť. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal guvernér štátu na východnom pobreží USA Roy Cooper.

Podľa aktuálneho oznámenia amerického Národného strediska pre hurikány (NHC) by mal živel ešte počas piatka postupne slabnúť, výrazne by mal potom na sile stratiť cez víkend.

"Búrka pustoší náš štát," uviedol Cooper na tlačovej konferencii. "Obávame sa, že by niektoré obce mohli byť úplne zmätené z povrchu zemského," dodal. Dážď tejto intenzity podľa guvernéra postihne Severnú Karolínu "raz za tisíc rokov". Hurikánu Florence udrel na pobreží Severnej Karolíny, dážď zaplavuje ulice miest a vietor ničí domy aj stožiare elektrického vedenia. Jeho stred sa teraz nachádza asi 90 kilometrov severovýchodne od Myrtle Beach v Južnej Karolíne pri hraniciach so severným susedom. Sila vetra, ktorý hurikán sprevádza, dosahuje 130 kilometrov za hodinu, uviedlo NHC.

Hurikán by mal ešte počas piatka postupne slabnúť, výrazné oslabenie sa podľa meteorológov očakáva cez víkend. Guvernér Cooper zároveň uviedol, že podľa doterajších informácií si hurikán nevyžiadal žiadne obete na životoch. Agentúra AFP ale napísala, že hasiči sa obávajú, že dvaja ľudia prišli o život, keď na ich dom spadol strom. "Nemôžem to potvrdiť, ale je to veľmi pravdepodobné," uviedol šéf hasičov zo severokarolínského mesta Wilmington.

Bez prúdu je kvôli potrhanému vedeniu v súčasnosti asi 400 000 ľudí v Severnej a Južnej Karolíne. Guvernér Cooper vyzval obyvateľov svojho štátu, aby sa uchýlili do provizórnych útočísk. V súčasnosti jeho výzvu podľa AFP poslúchla a do jedného zo 150 stredísk sa odobralo asi 20 000 ľudí.