Toto prezident USA nerozdýcha: Manafort bude spolupracovať s úhlavným nepriateľom Trumpa

Bývalý šéf volebného štábu Donalda Trumpa Paul Manafort sa v piatok na súde priznal k trestným činom sprisahania proti USA a sprisahania za účelom marenia spravodlivosti.

Urobil tak na základe dohody o spolupráci s osobitným vyšetrovateľom Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Robertom Muellerom, ktorý sa zaoberá vplyvom Ruska na prezidentské voľby v roku 2016. Biely dom uviedol, že to nemá "absolútne nič spoločné" s prezidentom Trumpom alebo jeho predvolebnou kampaňou.

Na základe dohody by sa mali súdy prestať zaoberať niekoľkými bodmi obžaloby v dvoch Manafortových prípadoch, v ktorých sa porota nedokázala zhodnúť na jeho vine. Zo stola by tieto body obžaloby mali byť zhodené v okamihu, kedy bude Manafort odsúdený alebo dokončí spoluprácu, uviedla agentúra Reuters. Súčasťou dohody, ktorú Manfort uzavrel, je podľa The New York Times tiež nižší trest. Súd uviedol, že mu hrozí trest desiatich rokov väzenia.

"Toto nemá absolútne nič spoločné s prezidentom alebo jeho víťazňou prezidentskou kampaňou z roku 2016," uviedla vo vyhlásení hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová. "Nemá to absolútne žiadnu súvislosť," dodala. Americká porota už v auguste uznala Manaforta čiastočne vinným z defraudácie a daňových podvodov. Verdikt bol prvým víťazstvom pre Muellera, ktorý vyšetruje údajné ruské ovplyvňovanie amerických prezidentských volieb v roku 2016. O výške trestu súd doteraz nerozhodol.

V roku 2016 Manafort pôsobil v Trumpovom volebnom štábe a dva mesiace ho dokonca aj viedol. Z tímu Manaforta vyhodili v auguste 2016 po správach tlače, že zarobil milióny dolárov ako poradca ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča. V minulosti lobista pracoval tiež pre bývalých prezidentov Geralda Forda, Ronalda Reagana a Georgea Busha.