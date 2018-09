Župan Lunter prišiel s vážnym obvinením: Podozrivé machinácie Kotlebu tesne pred voľbami?!

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v piatok zverejnil, že bývalý predseda kraja Marian Kotleba tesne pred vlaňajšími voľbami do vyšších územných celkov a aj pár dní po nich predĺžil platnosť zmlúv so SAD Zvolen a SAD Lučenec, čo je v príkrom rozpore so zákonom a príslušným európskym nariadením o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.

Na tlačovej besede v Banskej Bystrici o tom informoval predseda BBSK Ján Lunter. Podľa neho namiesto toho, aby bývalé vedenie kraja pripravilo transparentnú hospodársku súťaž, na základe ktorej by bolo možné uzavrieť nové štandardné zmluvy s platnosťou na desať rokov, uzavreli s dopravcami dodatok. Tým malo dôjsť k predĺženiu platnosti zmlúv o päť rokov, čo je však z pohľadu zákona absolútne neplatné. "Autobusy sa podľa tohto neplatného ustanovenia dodatku č. 9 mali odpisovať desať rokov. Práve predĺženie doby odpisovania využili ako dôvod, prečo je potrebné predĺžiť celú zmluvu končiacu v roku 2018. Ide však o dve odlišné veci. Autobusy síce je možné odpisovať dlhšie obdobie, ale nie je možné toto svojvoľné rozhodnutie o dĺžke odpisovania autobusov využiť ako dôvod predĺženia celej zmluvy," vysvetlil riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

"Namiesto toho, aby predchádzajúce vedenie konalo v súlade so zákonom a pripravilo súťažné podklady pre novú transparentnú súťaž, a ešte v roku 2017, kedy na to malo čas, podľa zákonných podmienok zverejnili v Európskom vestníku verejného obstarávania zámer vykonať súťaž, podpísalo tieto dodatky. Dodatok so SAD Zvolen podpísal Marian Kotleba iba niekoľko týždňov pred voľbami a dodatok so SAD Lučenec bol dokonca podpísaný desať dní po prehratých voľbách – 14. novembra 2017," zdôraznil Lunter.

Ako Hollý pripomenul, podobne ako pri pokutách za nelegálny postup pri verejnom obstarávaní rekonštrukcií ciest bývalým šéfom kraja, ktoré boli BBSK vyrubené Úradom pre verejné obstarávanie vo výške viac než 150.000 eur, aj v tomto prípade. Tie by však boli mnohonásobne vyššie, keďže BBSK dopravcom každoročne za výkony vo verejnom záujme platí okolo 25 miliónov eur.

Podľa Luntera sa kraj dostal do mimoriadnej núdzovej situácie. Príprava a priebeh transparentnej hospodárskej súťaže, na základe ktorej by bolo možné uzavrieť nové štandardné zmluvy, vzhľadom už na zákonom stanovené minimálne lehoty zverejnenia v európskom vestníku trvá viac než jeden kalendárny rok. Zároveň, platnosť v súčasnosti uzavretých zmlúv končí 31. decembra 2018. "Prioritou v tejto situácii pre nás všetkých je ochrániť Banskobystrický kraj pred hrozbou platenia miliónových pokút a zároveň zabezpečiť, aby aj od 1. januára 2019 autobusy naďalej jazdili. Naším záujmom je núdzovým opatrením, uzavretím krátkodobých zmlúv na dva roky priamym zadaním dvom súčasným dopravcom, čo legislatíva umožňuje, zabezpečiť dopravnú obslužnosť na dnešnej úrovni. To nám umožní predísť akýmkoľvek krízovým situáciám a zároveň vytvorí časový priestor pre prípravu a priebeh zákonnej verejnej hospodárskej súťaže," konštatoval šéf BBSK.

Úrad BBSK o tom v piatok informoval zástupcov SAD Lučenec, SAD Zvolen sa z rokovania ospravedlnila. Na otázku TASR, či sa úrad neobáva, že súčasní dopravcovia môžu dvojročné zmluvy odmietnuť, vedenie kraja reagovalo: "Dúfame, že sa zachovajú racionálne a zodpovedne."