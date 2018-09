Hlavná stanica v Bratislave má novú modernú čakáreň: Pozrite sa, ako to tam teraz vyzerá

Cestujúca verejnosť môže od piatku využívať novú modernú čakáreň v priestoroch bratislavskej železničnej hlavnej stanice.

Oficiálne ju sprístupnili za účasti ministra dopravy a výstavy Árpáda Érseka (Most-Híd) a generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Erdössyho. Čakáreň sa nachádza v historickej budove stanice, v priestoroch dlho nevyužívanej reštaurácie. Rekonštrukčné práce si vyžiadali náklady 825 560 eur bez DPH. Cestujúci uvidia v čakárni aj pôvodné fresky a zreštaurované historické stĺpy.

Práce boli zrealizované za plnej prevádzky stanice podľa harmonogramu. „Čaká nás ešte veľa práce, no ak budú mať ľudia aj vďaka týmto pekným priestorom čakárne pocit, že chodia na stanicu, ktorá je čistá, kde sú dobré služby, potom budú mať aj väčší záujem cestovať vlakom, a o to nám ide," uviedol minister dopravy.

Rekonštrukciou nevyužívaných priestorov sa vytvorila technická predpríprava pre dočasné umiestnenie osobných pokladní pred druhou fázou rekonštrukcie stanice. Opravovať sa bude aj vstup do budovy stanice. Súťaž je už podľa Érseka rozbehnutá. "Chceme, aby to bolo ku majstrovstvám sveta v hokeji," konštatoval. Podchod by mal byť hotový do konca roka, výťahy by mali byť ku každému perónu, avizoval šéf ŽSR.

Minister dopravy sa tiež vyjadril ku železničnej doprave na trase Bratislava - Komárno, trasu by chcel zdvojkoľajniť. "Minimálne do Dunajskej Stredy, a potom do Komárna. Jednokoľajka na to nestačí, skoro každú polhodinu ide vlak, je to plné. Dnes som ním išiel," povedal na otázku TASR.