Žena pripisovala to, čo sa dialo s jej telom, stresu z rozvodu: Tieto príznaky neprehliadnite, smrtiaca choroba!

Kate Stallard (32) z Veľkej Británie bola so svojím bývalým mužom desať rokov, po roku a pol manželstva im však vzťah stroskotal.

Mladá žena sa zrazu musela naučiť žiť sama, čo bolo pre ňu neskutočne ťažké. ,,Bolo to naozaj stresujúce obdobie,“ spomína. V tom čase bývala taká vyčerpaná, že si dokonca počas venčenia psa musela dávať prestávky na sadnutie. ,,Dva mesiace som tento stav pripisovala trápeniu z rozvodu. Začala som mávať aj pulzujúcu bolesť hlavy. Hoci som veľa cvičila, necítila som sa lepšie ani fit.“ Situácia zvážnela, keď Kate vystrašilo silné menštruačné krvácanie. Doktor jej dal antibiotiká a dal urobiť testy, avšak na výsledky musela dlhšie čakať, keďže ju neoznačil za urgentný prípad.

Lenže o dva dni na ženu prišli mdloby a zavolala si záchranku. ,,Pozerali sa na mňa naozaj vystrašene. Preskúmali každú modrinu na mojom tele a zobrali krv na ďalšie testy,“ povedala. Neskôr ju poslali domov, ale už o dve hodiny prišiel šokujúci telefonát, že sa má urgentne dostaviť do nemocnice. Napojili ju na krvnú transfúziu a lekári jej prišli povedať hroznú správu – že má leukémiu a otravu krvi. ,,Od toho momentu som bola v nemocnici 6 týždňov. Doktori povedali, že keby nezačali moju liečbu okamžite, ostávalo by mi len pár dní života,“ cituje ju portál Daily Mail.

Nešťastná Kate si pred chemoterapiou túžila dať zmraziť vajíčka, aby raz mohla mať deti. ,,Lekári povedali, že ten proces by trval niekoľko týždňov a dovtedy by som neprežila. Bola som zdrvená.“ Kate absolvovala tri kolá chemoterapie, no rakovina udrela znova. ,,Mala som dvojité videnie a jedno oko sa mi prevracalo dovnútra. Choroba napadla nervový systém,“ hovorí. Ďalších 17 týždňov podstupovala chemoterapie a potom transplantáciu buniek.

Kate už je vďakabohu vyliečená, no nezabúda na iných, ktorý by mohli, podobne ako ona, príznaky prehliadnuť a mohlo by to viesť k fatálnym následkom. Začala spolupracovať s nadáciou Leukaemia Care. ,,Ak vám nie je dobre, máte plytký dych, robia sa vám nevysvetliteľné modriny, v noci sa potíte, viac krvácate alebo máte odolávajúce infekcie – poproste lekára o krvný test,“ radí všetkým.