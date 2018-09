Dievčatá z Miss leta prezradili svoje neresti: To, bez čoho nevie žiť Dominika, vás zaskočí!

Z finálovej desiatky súťaže Miss leta 2018 vám predstavujeme štvoricu dievčat, ktoré sa uchádzajú o vašu priazeň a hlasy!

Alexandra Zemanová

Hmotnosť: 48 kg

Výška: 168 cm

Vek: 22 rokov

Mesto: Bratislava

Znamenie: Ryby

Sebavedomá Alexandra sa prihlásila do Miss leta preto, lebo si chcela vyskúšať, ako to v takej súťaži krásy chodí. Na svoju postavu je hrdá, nemenila by na nej nič. Miluje módu a nakupovanie oblečenia, preto ak by vyhrala veľký balík peňazí, investovala by ho do šatníka, no nezabudla by ani na ľudí v núdzi.

Dominika Vernerová

Hmotnosť: 63 kg

Výška: 180 cm

Vek: 24 rokov

Mesto: Levice

Znamenie: Býk

Ako každá mladá baba, aj Dominika sa rada fotí a to bol dôvod, prečo svoje fotky poslala do súťaže Miss leta. Medzi jej najväčšie neresti patria sladkosti, ktorých sa nevie za nič vzdať. Ak by vyhrala milión eur, oslávila by to cestovaním loďou po celom svete. Najviac sa jej páčia zelené oči, ktoré zdedila po mame.

Linda Kubasová

Hmotnosť: 55 kg

Výška: 170 cm

Vek: 19 rokov

Mesto: Bratislava

Znamenie: Ryby

Linda vás rozhodne zaujme prenikavým pohľadom, ktorý má nepochybne vďaka hustému prirodzenému obočiu. A práve to sa jej na sebe najviac páči! Ak by mohla mať nejakú superschopnosť, chcela by vedieť lietať, aby mohla cestovať hore-dole po svete kedykoľvek a kdekoľvek.

Izabela Zelinková

Hmotnosť: 60 kg

Výška: 176 cm

Vek: 18 rokov

Mesto: Žilina

Znamenie: Baran

Mladučká Izabela sa rozhodla bojovať so svojou hanblivosťou tak, že sa prihlásila do Miss leta. Spokojná je najmä so svojími hustými vlasmi a mačacími očami. Ak by si mala vybrať nejakú superschopnosť, chcela by čítať myšlienky.