Starenka oslavuje 105 rokov, tajomstvo dlhovekosti zhrnula do dvoch slov: Ženy, majte sa na pozore

Zrejme každého človeka v prítomnosti ľudí, ktorí sa dožili vysokého jubilea, zaujíma ich recept na dlhý a šťastný život.

Brenda Osbourne z Nottinghamu v Anglicku oslávila obdivuhodných 105 rokov. Aké je jej tajomstvo na dlhovekosť?

Starenka, ktorá väčšinu života pracovala ako zdravotná sestra, odpovedala bez zaváhania - zostať slobodný. Aby to spresnila, s humorom uviedla, že za jej dlhý život môže fakt, že sa vyhýbala mužom a po nástupe do dôchodku žila v karavane a dýchala čerstvý vzduch, píše metro.co.uk.

Brenda sa narodila v roku 1913. "Svoj dlhý život pripisujem ťažkej práci a vyhýbaniu sa mužom - keďže nestoja za tie ťažkosti," zažartovala. "Teším sa z oslavy mojich narodenín, no som aj sklamaná z toho, že neprišla kráľovná Alžbeta. Dostala som od nej list, no jej návšteva by ma potešila viac," povedala babička.