Najsilnejší kandidáti na primátora Bratislavy: Odkiaľ majú peniaze na kampaň a čo by zmenili?

Čo chcú zmeniť? V boji o primátorskú stoličku sa stretne desať kandidátov. Väčšina vstupuje do volieb ako nezávislí, dvoch podporujú politické strany.

Nový Čas vybral piatich najväčších favoritov na základe prieskumov. Každý z nich má vlastnú predstavu o tom, ako vylepšiť život v hlavnom meste. Zaujímalo nás, odkiaľ pochádzajú, kde doteraz pôsobili. Spýtali sme sa ich tiež, koľko peňazí majú v pláne vraziť do svojej kampane a kto im ju zaplatí, a keby mali v Bratislave zmeniť jedinú vec, ktorá by to bola?

Ján Mrva (48), (OĽANO, SaS, Sme rodina, KDH)

Rodený Bratislavčan, v hlavnom meste žije celý život

komerčný autorizovaný geodet (1995 - 006) , starosta MČ Bratislava-Vajnory (od 2006)

Koľko vrazí do kampane:

„Z vlastných financií rodiny vložíme 30-tisíc eur, z foundrisingu do 40-tisíc eur a viem, že mi transparentne na kampaň prispejú aj politické subjekty, ktoré ma podporujú.“

Čo by zmenil:

„Zaviedol by som veľkokapacitnú podzemnú MHD, rezidentné parkoviská a parkovacie domy a vylepšil prepojenie integrovanej dopravy.“

Václav Mika (55), (nezávislý)

Rodák z Trenčína, v Bratislave žije 38 rokov

Generálny riaditeľ RTVS (2012 - 2017), TV Markíza (2006 - 2010) a Rádia Expres (1999 - 2006)

Koľko vrazí do kampane:

„Kampaň si primárne financujem sám. Predpokladám, že zákonom stanovený limit 250-tisíc eur ani nevyčerpám.“

Čo by zmenil:

„Zaviedol by som systém rezidenčného parkovania, ktorý by zvýhodňoval domácich vo všetkých mestských častiach - Bratislavčania sa tu nesmú cítiť ako cudzinci.“

Matúš Vallo (41), (Spolu, Progresívne Slovensko)

Narodil sa v Bratislave, žil v Ríme, New Yorku aj Londýne

Architekt, textár a hráč na base hudobnej skupiny Para

Koľko vrazí do kampane:

„Moju kampaň financuje vyše 600 darcov a ich mená a darované sumy sú zverejnené na transparentom účte, ide o sumy od 4 eur po niekoľko tisíc. Čo sa týka nákladov, tak dodržíme zákonom stanovený limit.“ (250-tisíc eur)

Čo by zmenil:

„Chcem nastaviť jasné pravidlá pre developerov. Mesto má určovať, za akých podmienok a do akej výšky sa má rozvíjať. Je to naviazané aj na dopravu, ktorá sa ďalšou výstavbou viac zahusťuje. Ak mám v rozvoji mesta vypichnúť jednu vec, tak chcem, aby mesto posudzovalo, či dopravná infraštruktúra v danej lokalite unesie ďalšiu výstavbu.“

Ivo Nesrovnal (54), (nezávislý)

Rodák z Bratislavy, žil tu až do ukončenia vysokej školy

právnik, primátor Bratislavy (od 2014)

Koľko vrazí do kampane:

„Kandidujem ako nezávislý kandidát politicky a finančne, takže si ju financujem sám z vlastných prostriedkov. Rozpočet odhadujem približne na 200-tisíc eur.“

Čo by zmenil:

„Ak by to bolo jediné slovo, bola by to doprava vo všetkých jej aspektoch. Či už je to rozvoj infraštruktúry, kvalita verejnej dopravy, alebo parkovanie.“

Iveta Plšeková (47), (nezávislá)

Narodila sa v Ostrave, detstvo prežila u adoptívnych rodičov v Humennom, v Bratislave žije 20 rokov

Lekárka, viceprimátorka Bratislavy (2014)

Koľko vrazí do kampane:

„Ako jediná kandidátka na primátorku od ľudí nežiadam finančné príspevky. Volebnú kampaň si financujem sama, s podporou rodiny a priateľov. Predpokladané náklady na moju kampaň budú do 50 000 eur.“

Čo by zmenila:

„Chcem priniesť spravodlivosť! Kvôli nesprávnemu sčítaniu obyvateľov mesto ročne prichádza o viac ako 16 miliónov eur. Tie môžu byť investované do budovania športovísk, parkov a dopravy.“