Šokujúce nahrávky o plánoch na zabitie: Najali si na vraždu policajtov NAKA?!

Neskutočné nahrávky! Bloger a odborník venujúci sa extrémizmu Radovan Bránik zverejnil šokujúce podozrenia.

Hovorí o tom, že na strednom Slovensku existuje skupina príslušníkov elitnej policajnej jednotky NAKA, ktorá sa mala podieľať na objednávke nájomnej vraždy. Na svetlo sveta sa dostali nahrávky, kde sa vraj má rozprávať detviansky biznismen Martin Cibulka s expolicajtom Vladimírom Krnáčom o tom, ako sa zbavia ďalšieho podnikateľa.

Na zázname sa oslovujú ako Martin a Vladimír, ale podľa Bránika ide práve o Cibulu a Krnáča. Druhý má byť len prostredník, ktorý mal zabezpečiť vykonanie vraždy. „Sprostredkovateľ zmieňuje dlhodobé systematické pozorovanie životných návykov obete a tiež to, že ho realizujú profesionáli: explicitne hovorí o ‚VLKOCH‘, ktorými sú v žargóne mafie dominujúcej v Podpoľaní nazývaní príslušníci NAKA,“ tvrdí Bránik. Zároveň dodáva, že mali byť aj vyko- návateľmi vraždy detvianskeho podnikateľa Pavla Ďurkove. Spor medzi biznismenmi sa ťahá už dlhšie. V roku 2012 explodovala nálož s klincami v paneláku v Detve. Priestory patrili práve IT firme, ktorú vlastnil Ďurkove. Vtedy hovoril o tom, že majú neustále problémy s inou spoločnosťou.

Ďalší výbuch v Detve v roku 2014 spôsobil ručný granát opäť pred vchodom Ďurkoveho IT firmy. Krátko po ňom vznikla nahrávka, ktorú zverejnil Bránik. Cibulka sa na nej vraj sťažuje, že si granát neobjednal, no debatujú o objednávke vraždy. Cibulka však objednávku vraždy pre SME popiera a povedal, že sa s Bránikom stretol. „Ani jeden z argumentov a faktov, ktoré som mu predostrel, nezobral vážne,“ povedal. Spolu s Krnáčom pred vyšetrovateľom popreli, že rozhovor prebehol.

Bránik vysvetľuje, že nahrávka pochádza z diktafónu, ktorý patril expolicajtovi Krnáčovi a získal ho cez viacero zdrojov. Hovorí tiež, že príslušníci polície v čase pred vznikom nahrávky vykonávali na pokyn nadriadených sledovanie potenciálnej obete - čiže podnikateľa Ďurkove. Podľa uznesenia o zastavení trestného stíhania sa nič také nekonalo. Polícia napokon skutky uzavrela bez vznesenia konkrétneho obvinenia. Teraz sa však nimi opätovne zaoberajú už bratislavskí, nie banskobystrickí muži zákona.

Údajná obeť vraždy Ďurkove pre Nový Čas hovorí, že všetko, čo opisuje Bránik, sa zakladá na pravde. „Cítil som sa ohrozený na živote, veď mňa a moju rodinu strážila naša firemná bezpečnostná služba. Mesiac sme boli zatvorení v byte. Vyhrotilo sa to na jar 2014,“ hovorí s tým, že nevedel o svojej likvidácii. „Vedel som, že mi chce uniesť syna so ženou a aby som mu previedol celý majetok. Potom by sa ma finálne zbavili,“ dodal. Teraz sa začalo zisťovanie, či policajti nemajú medzi sebou nájomných vrahov. „Vzhľadom na to, že v prípade podozrenia z trestného činu príslušníkov Policajného zboru je vecne príslušná konať Inšpekcia MV SR, podnet na preverenie sme jej postúpili,“ uviedla hovorkyňa D. Balog­hová.

Kto je kto v prípade

Martin Cibulka

Otvoriť galériu Martin Cibulka. Zdroj: anc Podnikateľ v IT sektore, ktorý je dominantným poskytovateľom internetu v Detve, popiera pravosť nahrávok, ale podľa Bránika vylučuje existenciu niečoho, s čím sa nikdy neoboznámil. „V osobnom rozhovore neskôr pripúšťa, že ide o jeho hlas na celej nahrávke, v písomnej komunikácii neskôr najprv priznáva iba časť a zvyšok označuje za soft­vérové falzum,“ napísal Bránik.

Vladimír Krnáč

Otvoriť galériu Vladimír Krnáč. Zdroj: avk Expolicajt, ktorého mali podľa Bránika vyhodiť pre násilný útok. Na nahrávke má vystupovať ako sprostredkovateľ objednávky vraždy. Pravosť pred vyšetrovateľom vraj poprel, neskôr to mal zmeniť a už netvrdil, že nebol osobou, ktorá diktafón zadovážila na nahrávanie Cibulku.

Pavel Ďurkove

Otvoriť galériu Podnikateľ Pavel Ďurkove sa mal stať obeťou nájomnej vraždy. Zdroj: anc

Biznismen a údajný cieľ vraždy. Taktiež zažil niekoľko útokov na svoje firmy, ktoré konkurujú možnému objednávateľovi.

Ako to malo prebehnúť



1. Firma podnikateľa Ďurkoveho sa stala cieľom výbuchu a útoku granátom najskôr v roku 2012 a potom aj v roku 2014.

2. Krátko nato mala podľa Bránika vzniknúť nahrávka, kde diskutuje údajný objednávateľ vraždy.

3. Na nej má vraj rozprávať podnikateľ Martin Cibulka s expolicajtom Vladimírom Krnáčom.

4. Krnáč vraj tvrdí, že na vraždu budú nasadení „vlci“, čo má znamenať príslušníci NAKA.

5. Vec polícia zastavila s tým, že nemajú dostatok dôkazov na obvinenie.

6. Vyšetrovanie obnovila až po podaní Bránikovho trestného oznámenia.