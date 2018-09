Nový návod na správanie pre poslancov: Čo podľa nového kódexu musia a čo nesmú?

Školský poriadok pre politikov! Aj tak by sa dal nazvať nový Etický kódex poslanca Národnej rady, ktorý predstavil vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan.

Materiál zákonodarcom prikazuje aj také naoko samozrejmé veci, akými by malo byť slušné správanie či vzájomná tolerancia. Zakazuje im, naopak, prijímanie darov, skákanie do reči či dokonca bitky v pléne, ku ktorým v minulosti už došlo.

„Dospeli sme k dokumentu, ktorý má upravovať správanie poslanca. Národná rada reaguje na požiadavky spoločnosti sprísniť nároky na správanie poslancov,“ povedal Guspan. K návrhu etického kódexu sa okrem opozičných strán vyjadrili i koaliční partneri. Smeru a SNS sa nepáčili odseky týkajúce sa oblečenia a pasáže o prijatých daroch.

Hnutie Sme rodina si zase presadilo ustanovenie, podľa ktorého sa poslanec má vyhýbať situáciám, ktoré by mohli viesť ku klientelizmu. Poslanci ďalej podľa dokumentu musia rešpektovať kolegiálne vzťahy medzi poslancami a vykonávať svoju prácu korektne a zdvorilo. „Vyhýbať sa akýmkoľvek nedôstojným slovným prejavom na schôdzi NR SR, hádkam a zasahovaniu do slovného prejavu iného poslanca vrátane fyzických útokov na iného poslanca,“ píšu.

Zákonodarcovia budú po novom môcť prijímať pri výkone svojej funkcie len dary poskytované „zvyčajne“. Na našu otázku, aké dary to vlastne sú, Guspan reagoval príkladom:Ako chce kancelária zabrániť tomu, aby lobisti neposkytovali dary poslancom nepriamo cez tzv. blízke osoby, teda manželky či deti, ktorých darčeky sa nemonitorujú, reagoval bývalý riaditeľ Parlamentného inštitútu Kancelárie NR SR Ľubomír Fajták:Tie budú potom zverejňované na webe.“ Novela by mala byť do parlamentu predložená v októbri, etický kódex by mal po prijatí uznesenia platiť od 1. januára budúceho roka. Ak ho poslanec poruší, hrozí mu pokuta do 500 eur.

Čo poslanci musia

dodržiavať poslanecký sľub

chrániť dobré meno Slovenska

upevňovať dôveru verejnosti v štát

preukazovať úctu a rešpekt všetkým občanom

zabrániť zneužitiu svojej funkcie na získanie osobného prospechu

na rokovaniach musia byť primerane spoločensky oblečení

Čo poslanci nesmú

vyvolávať hádky, skákať do reči a nedôstojne sa vyjadrovať na schôdzach NR SR

používať prejavy podporujúce násilné trestné činy, netoleranciu a diskrimináciu

vyhýbať sa situáciám, ktoré majú viesť ku klientelizmu a korupcii

prijímať dary drahšie ako 100 € - lístky na kultúrne podujatia, ubytovanie (nevzťahuje sa na rodinné dary)

vyvolávať fyzické útoky s inými poslancami

Neškodí, ale ničomu nepomôže

Marián Leško, politológ

Nie som si istý, či to prestanú robiť, keď im to zakáže kódex. Nevidím tam ustanovenia, ktoré by sa dali kritizovať ako nesprávne, na druhej strane je to dokument, ktorý neškodí, ale ani nepomôže. Slušní ho nepotrebujú, tí neslušní ho budú aj tak porušovať.

Pôsobí to zastarane

Mária Holubová, odborníčka na protokol

Pre ľudí sú to bežné veci. Z dôvodu frázovitosti pôsobia archaicky. Spoločenské oblečenie je nesprávny pojem. V NR SR poslanci pracujú, preto by tam mali platiť striktné pravidlá biznis protokolu.