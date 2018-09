Päťdesiatročná Tracey je znova tehotná: Prekvapí vás, koľko bábätiek privedie na svet

Neuveriteľné, čo všetko sa v živote môže prihodiť. Tracey Britten (50), ktorá sa teší z 8 vnúčat, sa stane matkou.

Namiesto toho, aby si užívala dôchodok, sa teší na materstvo. Stane sa z nej najstaršia Britka, ktorá porodí štvorčatá!

Tracey (50) z Londýna vychovala tri deti, ktoré sú už dospelé (22, 30 a 31 rokov). S ich otcom sa rozviedla v roku 2003. Nejedna žena by sa tešila, že už má odrastené deti a môže si užívať pohodu, pokoj a sem-tam babičkovské povinnosti. Tracey má totiž 8 vnúčat vo veku od 7 mesiacov do 11 rokov, pri ktorých občas vypomáha. Ona to však vidí inak. V roku 2005 sa zoznámila so Stephenom a po roku otehotnela. Vtedy sa rozhodli prerušiť tehotenstvo, pretože načasovanie nebolo vhodné. „Bolo to veľmi traumatizujúce. Aj preto som chcela ďalšie dieťa,“ priznala.

Chcela ďalšie dieťa, tak zvolila možnosť asistovanej reprodukcie na Cypre - hlavne pre svoj vyšší vek. Zákrok je drahý, a tak použila takmer 8 000 eur z dedičstva po mame. Známym povedala, že ide na dovolenku, no šla tam znova otehotnieť. Celý proces sa začal ešte v apríli - dostávala hormonálne injekcie pred cestou na Cyprus. Jej vajíčka vybrali, oplodnili priateľovými spermiami a vrátili späť do maternice. O 7 týždňov by už štvorčatá mali prísť na svet!