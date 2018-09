Na východnom pobreží USA hrozia záplavy: Milióny ľudí utekali pred hurikánom Florence

Hurikán Florence, ktorý mal doraziť na východné pobrežie USA v noci zo štvrtka na piatok, je životunebezpečný.

Vietor síce zoslabol na 175 km/h, no aj tak museli opustiť domovy takmer 2 milióny ľudí. Florence je aktuálne na druhom stupni z 5 na hurikánovej stupnici.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Príchod hurikánu Florence na pobrežie štátov Južná Karolína, Severná Karolína a Virgínia vyvolal obrovskú paniku. Ľudia vzali útokom obchody a vo veľkom kupovali zásoby jedla. Niektoré supermarkety zostali úplne prázdne. Pre tých, ktorí sa čo najrýchlejšie snažili opustiť pobrežie, sa zas minulo na mnohých benzínových pumpách všetko palivo. Na cestách von z miest sa vytvorili obrovské kolóny. Niektorí ani nedúfajú, že po návrate nájdu svoje domy ešte stáť. Iní sa zas vôbec neboja a odmietajú oblasť opustiť.

„Vystavujete sa riziku, ak zotrvávate v oblasti. Ani nerozmýšľajte nad tým, že sa pokúsite odísť, keď sa spustí vietor a dážď,“ varoval guvernér Severnej Karolíny. Cestovanie v búrke by bolo obrovským rizikom. Kto teda neodišiel, musí prečkať na mieste. Do niektorých pobrežných miest je zakázaný vstup a v niektorých je zas prísny zákaz vychádzania. Vietor síce zoslabol, no stále môže byť životunebezpečný. Obrovskou hrozbou je najmä to, že spomalil aj hurikán. Preto bude jeho vietor a dážď dlhšie pôsobiť na jednom mieste a prinesie väčšie škody a najmä záplavy.

Zničí domovy aj elektrické vedenia

Od hurikánu sa očakáva, že spustoší pobrežné domy, poničí elektrické vedenia, vyvráti stromy a spôsobí povodne. Vyčíňať by mal niekoľko dní. Ľudia sa svoje domy snažili ochrániť aspoň vrecami piesku, ktoré pred ne kládli, a na okná pribíjali drevené dosky. Na hurikán sa pripravili aj okolité štáty Georgia, Maryland a Washington D. C., ktoré zasiahnu silné dažde.

Postihnuté štáty: Severná Karolína, Južná Karolína, Virgínia, Georgia, Maryland a Washington D. C.

Hurikánový stupeň: 2.

Vietor: zoslabol z 215 km/h na 175 km/h

Evakuácia: 1,7 milióna ľudí

Postihne: 10 miliónov ľudí

Zasiahne: 759-tisíc domácností

Očakávané škody: 150 miliónov eur