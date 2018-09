Dôchodcovia majú aj tento rok dostať vianočný príspevok k dôchodku: Kto naňho bude mať nárok?

Niektorí dôchodcovia aj na konci tohto roka majú dostať jednorazový príplatok k vianočnému príspevku vo výške 12,74 eura.

Koaličný poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) predložil pozmeňujúci návrh k novele zákona o sociálnych službách, ktorú pripravila trojica koaličných poslankýň.

Nárok na takýto vianočný príplatok k dôchodku majú mať tí penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do 410,14 eura. Jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku odklepol parlament aj po minulé roky.

Tento krok v pléne kritizovali viacerí opoziční poslanci. "Som veľmi rozladená z toho, čo tu predviedol Tomáš. Keď si neuvedomíte vy, vaši kolegovia a minister práce Ján Richter (Smer-SD), že pokiaľ nezačnete nalievať peniaze do sociálnych služieb, tak vy nebudete mať komu dávať tie vaše slávne vianočné príspevky, pretože ľudia v zariadeniach vám pomrú. O chvíľu vy tých vašich voličov stratíte," skonštatovala poslankyňa OĽaNO Silvia Shazhad. Návrh považuje za pokrytecký. "Vy sa snažíte peniaze rozhadzovať v zákone, ktorý to potrebuje," podotkla Shazhad s tým, že zariadenia každý rok žiadajú zdroje navyše. "Vy si teraz tu schválite v tomto návrhu zákona vianočnú dotáciu na dôchodky. To je naozaj hanba," myslí si Shazhad.

Jedným z hlavných cieľov poslaneckej novely je pritom debarierizácia detských jaslí. "Pán poslanec Tomáš predložil taký návrh, ktorý dopĺňa obsahovo nesúvisiaci návrh zákona. Nemáte potrebu vysvetliť, prečo postupujete v rozpore s rokovacím poriadkom," upozornil poslanec Ondrej Dostál (SaS).

Erik Tomáš adresoval Dostálovi, že jeho najväčšou vášňou je hrabať sa v legislatívno-technických procedúrach. "Každý robíme niečo v parlamente. Niekto sa snaží dať dôchodcom vianočný príspevok, niekto sa snaží hrabať v procedúrach," tvrdí Tomáš s tým, že je bežnou praxou tento príspevok dávať počas každej vlády. Tomáš vysvetlil, že tento návrh mal byť súčasťou novely zákona o sociálnom poistení, ktorá bola presunutá na nadchádzajúcu schôdzu. "Dali sme to do tohto zákona, aby sme stihli zákon o rozpočte a hlavne preto, aby dôchodcovia mali vianočný príspevok," vysvetlil Tomáš s tým, že na budúci rok môže byť vianočný príspevok dvojnásobne vyšší.