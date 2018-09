Čerstvo vydatá Rakovská musí na svadobnú cestu zabudnúť: Vážna prekážka

Plechovky priviazané o výfuk mladomanželského vozidla im tak skoro klepotať o asfalt nebudú! Moderátorka Barbora Rakovská (32) je od uplynulého víkendu vydatou paňou.

Blondínka po vyše ročnom randení povedala svoje „áno“ komunálnemu politikovi Ľubošovi Krajčírovi (32). Zamilovaná dvojica, ktorá spolu vychováva Barborinu dcéru Amiu (7) z predošlého vzťahu, sa baliť kufre na svadobnú cestu nechystá. Tradičnej akcii totiž prišla do cesty vážna prekážka!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Rakovská a Krajčír si medové týždne musia odoprieť. „Jaj, bodaj by bola svadobná cesta, ale obaja sme pracovne vyťažení a ja si teraz voľno vziať nemôžem a isto ani on, takže to budeme riešiť inokedy. Amia začala školský rok, takže máme čo robiť všetci traja,“ povedala Novému Času moderátorka, ktorá naznačila, že na romantickej dovolenke ráta aj so svojou dcérkou.

Na otázku, či to raz bude šum mora, alebo ticho hôr, odpovedala jasnou rečou. „Keďže je svadobná cesta momentálne časovo nereálna, lebo v rámci moderátorských akcií mám plný kalendár na pár mesiacov dopredu, tak si ju radšej ani nechcem predstavovať, lebo je to vlastná provokácia,“ dodala Barbora.

Zmeny necíti

„Určite by som rada vybehla niekam, kde budeme sami, kde je pokoj, to ja mám veľmi rada, keďže obaja s manželom pracujeme s veľa ľuďmi, tak sme radi, keď ideme do prírody alebo k moru, to je jedno. Hlavne, že je tam ticho,“ zasmiala sa blondínka. Tá zmenu po víkendovom sobáši nebadá. „Je to pár dní a my sme si boli natoľko blízki aj predtým, že určite to nie je len papier. Je to krásny akt, ktorý nás spojil, ale zatiaľ žiadne zmeny som nepocítila,“ uviedla kráska, ktorá obrúčku prvýkrát ukázala v utorok na premiére filmu Po čom muži túžia.