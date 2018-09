Milenec poslankyne Šimkovičovej zakladá novú televíziu: Chystá jej teplé miestečko?!

Vráti sa späť do mediálneho sveta?! Poslankyňa Martina Šimkovičová (47) spôsobila len nedávno poriadny rozruch, keď ju Nový Čas v júni tohto roka prichytil v objatí s lekárom Petrom Kotlárom.

Aj keď exmarkizáčka tvrdila, že ich spája len spoločný projekt, fotografie, na ktorých nechýbali bozky či objatia, hovorili jasnou rečou. Stále vydatá exmarkizáčka sa s Kotlárom stretáva dodnes a nie je vylúčené, že aj vďaka jej vplyvu tento lekár zabŕdol do médií, keď sa rozhodol založiť vlastnú televíziu. Pripravuje pre exmoderátorku nové pracovné miestečko, keďže jej politická kariéra ide akosi do stratená?!

Šimkovičová bola dlhoročnou tvárou televízie Markíza. Zdieľanie príspevku miereného proti imigrantom na sociálnej sieti sa jej však v minulosti stalo osudným a o prestížny džob prišla. Nasledovala práca poslankyne v politickej strane Borisa Kollára, no z tej nakoniec vystúpila a stala sa nezávislou. A zatiaľ čo jej politická angažovanosť akoby strácala na sile, v jej súkromí to poriadne vrelo. Krach 18-ročného manželstva s Igorom Šimkovičom a následné odhalenie Nového Času, že poslankyňa chodí „poza bučky“ s novým mužom - lekárom Petrom Kotlárom.

Muž, ktorý má svoju vlastnú lekársku prax, sa však rozhodol preniknúť do mediálneho sveta, čo môže mať na svedomí práve Šimkovičová, ktorá má na konte roky skúseností v tomto odbore. Jej vplyv na Kotlára tak nemôže byť odškriepiteľný. Kotlár totiž vo vodách médií nikdy neplával. Až doteraz! Najnovšie je majiteľom a konateľom novej televízie. „Bude to nezávislá, komerčná televízia zameraná dominantne na publicistiku a spravodajstvo,“ povedal pre Omediach.com Kotlár.

Vyzerá to však tak, že pripravuje pevnú pôdu pre svoju lásku, ktorá by sa tak v prípade, že by sa vzdala politického pôsobenia, mohla v pokoji posadiť na vyhriate miestečko v novej televízii svojho milenca. To však samotná poslankyňa odmietla.odkázala Novému Času jej asistentka Petra Demková.

Rok tajností

Martina sa pravidelne objavuje so svojou láskou ruka v ruke na verejnosti. Ešte stále však nie je rozvedená! S manželom Igorom sa stretli v júni na súde, no kvôli deťom sudkyňa pojednávanie odročila na september. Až vtedy však vyplávali na povrch skutočné pikantnosti. Manželom to vo vzťahu škrípalo už takmer tri roky a blondínka tak zrejme našla útechu u Kotlára, s ktorým bola prichytená niekoľkokrát. „Myslím, že to trvá medzi nimi približne rok, rok a pol... Približne dva roky chodí manželka do Martina do školy a je pravdepodobné, že sa stretli asi tam,“ povedal vtedy Šimkovič.