Strašná smrť otca dvoch detí na poľnohospodárskom dvore: Jaroslava († 41) privalil kombajn

Obrovská tragédia sa stala v stredu v Kráľovej nad Váhom (okr. Šaľa). Dávid (25) v areáli tamojšej poľnohospodárskej firmy naštartoval kombajn, ktorému robil údržbu.

Mohutný stroj sa dal do pohybu a pritlačil Jaroslava († 41) o adaptér na kukuricu. Mohutný kolos mu spôsobil ťažké zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol.

Majiteľ firmy Róbert je z nešťastia, ktoré sa stalo v stredu popoludní, poriadne otrasený. „Nemal tam čo robiť, čakal na chlapa, ktorý ho mal odviezť domov. Volal mi kamarát zo Žiliny, či si môže u mňa v areáli odstaviť na dva dni dva kombajny. Súhlasil som a Jaroslav tam prišiel čakať na kombajnistu, ktorý ich priviezol. Mali ísť spolu domov do Žiliny,“ roztraseným hlasom opisuje udalosti Róbert s tým, že Jara si nikto nevšimol. „Motal sa tam a môj zamestnanec Dávid práve robil údržbu jedného kombajnu. Keď vošiel do kabíny a naštartoval, aby to skontroloval, stroj sa dal do pohybu. Pred ním v tej chvíli stál Jaroslav a mašina ho pritlačila o adaptér na kukuricu,“ krúti hlavou Róbert, ktorého každý pozná ako veľmi dobrého a poctivého zamestnávateľa a človeka.

Na miesto ihneď privolali záchranku. „Záchranári sa pokúšali oživiť muža privaleného kombajnom, pri prevoze do nemocnice však svojim početným zraneniam podľahol,“ uviedla Alena Krčová, hovorkyňa záchranárov.

Ostali po ňom siroty

Celou záležitosťou sa už zaoberá polícia a inšpektorát práce. „Vo veci sa dňa 12. 9. 2018 povereným príslušníkom začalo trestné stíhanie za prečin usmrtenia,“ informovala Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre. Po Jaroslavovi ostali dve deti, syn Martin, ktorý chodí do základnej školy, a stredoškoláčka Aneta. „Chcel by som vyjadriť úprimnú sústrasť rodine, hlboko ma nešťastie zasiahlo, je mi to veľmi ľúto,“ vraví Róbert.

V dedine Stránske (okr. Žilina), kde Jaro žil, o nešťastí už vedia. „Je to hrozná tragédia, ale oni so ženou už nežili spolu a nezdržiaval sa v dedine. V dome, kde bývali, žije len jeho bývalá žena a ich deti, syn a dcéra. Spolu s jej rodičmi,“ povedala suseda v Stránskom. Rodina z obce sa k nešťastiu nechcela vyjadrovať. „Nie sú rozvedení, stále sú manželmi. To, čo sa stalo v robote, musia vyšetriť, nevieme nič bližšie,“ stroho sa vyjadril Jaroslavov príbuzný.