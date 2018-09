V Rožňave pri 14 % nezamestnanosti nemá kto robiť: Najväčším problémom sú výplaty

Bez motivácie. Rožňava, ktorá patrí u nás medzi najmenej rozvinuté mestá a trápi ju vysoká nezamestnanosť, potrebuje na malé obecné práce až 400 ľudí.

A realita? Záujem je mizivý - v okresnom sídle upratuje a čistí ulice sotva 25 ľudí! Viac ich získať nedokážu. Dve z aktívnych žien priznávajú, že chýba motivácia. Len 63 € na mesiac, čo je 79 centov na hodinu, je žalostne málo.

„Mnohí len plačú, ale robiť nebudú alebo skôr len načierno,“ priznáva Alžbeta Griegerová (59), ktorá v minulosti robila upratovačku a šičku. Teraz aj s Juliannou Kaposváriovou (52), bývalou baličkou, zarezáva na malých obecných službách. „Uspokojilo by ma aspoň 300 - 350 € mesačne. Z toho, čo teraz dostávam, žijem veľmi skromne,“ vraví Griegerová.

Monika Turzáková, koordinátorka týchto prác, priznala, že im chýbajú ľudia. „V minulosti ich bolo viac, nie sú motivovaní. Navrhovala by som aspoň 150 € mesačne,“ povedala. Primátor Pavol Burdiga prezradil, že by v týchto službách vedeli dať prácu až 400 ľuďom. „Napriek miere nezamestnanosti vo výške 14,14 % niet veľmi koho vybrať. Aj keď zoberieme každého z 200 - 250 uchádzačov, po školení bezpečnosti nastúpi možno 20 ľudí. Potom to len plátame,“ spomenul primátor.

Evidujú 4 966 uchádzačov

Mária Hrehová, kancelária gen. riaditeľa Ústredia práce, soc. vecí a rodiny

Na konci júla 2018 evidujeme v okr. Rožňava 4 966 uchádzačov o zamestnanie. Celkovo bolo nahlásených 379 voľných pracovných miest.