Slováci, zbystrite pozornosť: Novinky pri nároku na materskú, vianočnom príspevku i stavebnom sporení

Mamičky, sporitelia, dôchodcovia, pozor! Poslanci parlamentu sa po letných prázdninách vrátili do práce a začali rozhodovať o zákonoch, ktoré od konca tohto roka ovplyvnia život mnohých Slovákov.

Niektoré zmeny už schválili, o ďalších rozhodnú v októbri a ostatné sú automatické a robia sa každý rok. Ako sa zmenia podmienky nároku na materské? Kto dostane príplatok k vianočnému príspevku?

Súbežný nárok mamičky a otecka na materské, viac peňazí pre mamičky, ktoré časť tehotenstva maródovali, či vyšší vianočný príspevok pre viac ľudí. Návrhy zákonov, ktoré ešte čakajú na definitívne rozhodnutie parlamentu, predpokladajú zlepšenie života rodičov najmenších detí i dôchodcov.

Naopak, novela zákona o stavebnom sporení, ktorú parlament prijal v stredu, môže mať opačný efekt. „Hrozí, že zmeny v tejto podobe výrazne obmedzia trh stavebného sporenia, ktorý historicky najdlhšie umožňuje Slovákom zlepšovať si vlastné bývanie. Ide predovšetkým o zrušenie inštitútu priateľských sporiteľov, obmedzenie nároku na štátnu prémiu v prvom roku sporenia a, samozrejme, ďalšie zníženie výšky štátnej prémie,“ tvrdí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Slabá motivácia mať rodinu

Martin Halás , Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

Úprava materskej mohla byť podstatne vyššia najmä v súvislosti s nepriaznivou demografickou krivkou, prorodinných opatrení by malo byť vo všeobecnosti viac a mali by sa riešiť koncepčne a nie iba v súvislosti s rastom ekonomických ukazovateľov. Materská je vo všeobecnosti nízka a nemotivuje mladých zakladať si rodinu. Pre mladú rodinu je bývanie základnou potrebou, preto by mal štát urobiť stavebné sporenie, naopak, dostupnejšie. Viazanie dávok na príjem a majetok považujem vo všeobecnosti za diskriminačné.

Pracujúci - Minimálna mzda





Po starom

tento rok je 480 € mesačne a 2,759 € za hodinu

Po novom

budúci rok bude aspoň 520 € mesačne, vláda rozhodne do 20. októbra

Dôchodkový vek

Mení sa v závislosti od vývoja strednej dĺžky života najmladších seniorov

Po starom

dôchodkový vek na rok 2018 je 62 rokov a 139 dní

Po novom

budúci rok by sa mal predĺžiť o 63 dní (62 rokov a 202 dní)

parlament v septembri rozhodne o návrhu, podľa ktorého by bol 62 rokov a 6 mesiacov

Minimálne odvody SZČO

Najnižší základ na výpočet odvodov živnostníka je 50 % priemernej mzdy v predminulom roku a mení sa k 1. januáru.

Po starom

tento rok musíte do Sociálnej poisťovne odvádzať najmenej 151,16 € mesačne

najnižší preddavok do zdravotnej poisťovne je 63,84 € mesačne

Po novom

budúci rok budete platiť minimálne 158,11 € do Sociálnej a 66,78 € do zdravotnej poisťovne (spolu 224,89 €)

Rodičia - Materské

1. Nárok na dávku

Otec dieťaťa do 3 rokov sa môže dohodnúť s mamičkou, že sa bude oň starať a poberať materské.

Po starom

ak majú viac detí, mamička nesmie dostávať materské alebo rodičovský príspevok na žiadne z nich

Po novom

mamička bude môcť poberať materské, len nie na to isté dieťa, o ktoré sa chce starať otec

2. Základ na výpočet

Po starom

výška materského závisí aj od toho, či ste predchádzajúci rok boli v súvislosti s tehotenstvom na péenke, alebo nie

ak ste boli na rizikovom tehotenstve, vychádza sa z minimálneho vymeriavacieho základu

Po novom

na tom, či ste mali rizikovú graviditu, nebude záležať

materské sa vypočíta z vášho predpokladaného príjmu

denný základ nesmie byť nižší ako pri predchádzajúcom dieťati

príjem, z ktorého sa materské vypočíta, je obmedzený 2-násobkom priemernej mzdy v predminulom roku

3. Maximálna suma

Príjem, z ktorého sa materské vypočíta, je obmedzený 2-násobkom priemernej mzdy v predminulom roku.

Po starom

tento rok sa vychádza z príjmu do 1 824 €

maximálna dávka za mesiac, ktorý má 31 dní, je 1 394,30 €

Po novom

budúci rok sa bude rátať príjem do 1 908 €

najvyššia dávka za 31 dní bude 1 458,50 €

Dôchodcovia - Vianočný príspevok

1. Nárok na dávku

Vyžaduje si penziu alebo súčet penzií do 60 % priemernej mzdy v minulom roku.

Po starom

minulý rok bol ohraničený sumou 547,20 €

Po novom

tento rok bude ohraničený sumou 572,40 €

2. Výška dávky

Príspevok k penzii do 2-násobku životného minima sa ešte zvýši o 12,74 €.

Po starom

vlani v decembri životné minimum bolo vo výške 199,48 € mesačne

príplatok patril k dôchodku do 398,96 €

Po novom

od tohto júla životné minimum predstavuje 205,07 € mesačne

príplatok bude patriť k penzii do 410,14 €

Stavební sporitelia

1. Účel sporenia

Po starom

nemusíte preukázať, na čo ste minuli nasporené peniaze, môžete si napr. kúpiť auto

Po novom

úspory sa môžu použiť len na stavebné účely a bude to treba preukázať

2. Nárok na štátnu prémiu

Po starom

nezávisí od výšky príjmu sporiteľa

vzniká, aj keď čerpáte medziúver

Po novom

bude si vyžadovať príjem do 1,3-násobku priemernej mzdy

pri čerpaní medziúveru nevznikne

3. Výška prémie

Po novom

2,5 % z ročného vkladu, maximálne 70 €

Po starom