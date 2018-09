Rusi, podozriví z otravy Skripaľa, prehovorili v televízii: Vážne podozrenia Británie

Britská vláda je presvedčená, že muži, ktorí sa vo štvrtok objavili vo vysielaní ruskej štátnej televízie RT, sú príslušníkmi ruskej vojenskej rozviedky a sú podozriví z otravy ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury.

"Vláda má jasno v tom, že títo muži sú dôstojníci ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU, ktorí použili v uliciach našej krajiny zničujúcu, toxickú, nezákonnú chemickú zbraň," citovala z vyhlásenia britskej vlády agentúra Reuters.

"Opakovane sme žiadali Rusko, aby vysvetlilo, čo sa stalo v marci v Salisbury. Dnes - ako sme to videli - reagovali zahmlievaním a klamstvami," tvrdí britská vláda.

Alexandr Petrov a Ruslan Boširov - Rusi, ktorí sú podľa Británie podozriví z otravy ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury - tvrdia, že do tohto mesta prišli ako turisti. Uviedli to vo štvrtok v rozhovore pre televíziu RT.

"Priatelia nám už dávno odporúčali, aby sme navštívili toto krásne mesto," povedal Petrov. Boširov poznamenal, že Salisbury je turistickým mestom so slávnou katedrálou. "Od samého začiatku sme plánovali ísť do Londýna a odviazať sa, zhruba povedané. Nešlo o služobnú cestu. Naplánovali sme to tak, že budeme v Londýne a navštívime aj Salisbury," vysvetlil Petrov.

V prípade otrávenia bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovoparalytickou látkou novičok obvinila britská prokuratúra Petrova a Boširova, o ktorých Londýn tvrdí, že pracovali pre ruskú vojenskú rozviedku GRU.

Skripaľ a jeho dcéra sa stali 4. marca v anglickom meste Salisbury terčom útoku, pri ktorom bola podľa tamojších vyšetrovateľov použitá nervovoparalytická látka novičok, vyvinutá v 70. a 80. rokoch v bývalom Sovietskom zväze. Skripaľovci útok prežili. Londýn pripísal zodpovednosť za túto otravu Moskve, ktorá to však rozhodne popiera.

Obaja Rusi v rozhovore pre RT potvrdili, že ich mená sú Alexandr Petrov a Ruslan Boširov a že na snímkach, ktoré zverejnila britská strana, sú oni. Popreli však, že by pracovali pre GRU. Vyhlásili, že nemajú nič spoločné s otravou Skripaľovcov a že majú teraz strach chodiť von. Boširov poznamenal, že britské vyšetrovanie "zničilo ich životy".

"Prišli sme tam (do Británie) 2. marca, potom sme išli na železničnú stanicu, aby sme si pozreli cestovný poriadok. Do Salisbury sme dorazili 3. marca a pokúsili sme sa prechádzať mestom, ale trvalo to len pol hodiny, pretože bolo pokryté snehom," povedal Petrov.

"Samozrejme, išli sme tam, aby sme videli Stonehenge, Old Sarum, ale nemohli sme to urobiť, pretože tam bola všade bahnitá čľapkanica. Mesto bolo pokryté čľapkanicou. Boli sme mokrí, nasadli sme na najbližší vlak a vrátili sa späť (do Londýna)," uviedol ďalej Petrov.

"V Salisbury sme strávili maximálne jednu hodinu, hlavne preto, že vlaky meškali. Možno sme išli okolo Skripaľovho domu, ale nevieme, kde sa nachádza," povedal Boširov. "Dňa 4. marca sme sa vrátili (do Salisbury), pretože v Londýne sa všetko rozpustilo, bolo teplé a slnečné počasie. Šli sme tam konkrétne preto, aby sme videli Old Sarum a katedrálu," pokračoval Petrov.

Na otázku RT, či mali so sebou novičok alebo iný jed, obaja dôrazne odvetili "nie".

Na ďalšiu otázku, či boli nedávno v niektorom z európskych štátov, odpovedali kladne - niekoľkokrát boli vo Švajčiarsku, strávili tam aj Nový rok. Cesta bola súčasťou ich dovolenky. Inde v Európe sa venovali podnikaniu, ktoré súvisí so športovou výživou. Uviedli, že skúmajú trh, či je na ňom niečo nové - napríklad biologicky aktívne prísady, aminokyseliny, vitamíny či stopové prvky.

RT sa oboch pýtala aj na záhadné screenshoty z bezpečnostných kamier na londýnskom letisku Gatwick, ktoré ich zachytávajú síce osve, ale na rovnakom pozadí a v rovnakom čase. "Prešli sme cez chodbu spoločne, vždy chodíme spolu. Ako sa to stalo? Lepšie je sa opýtať ich (britskej polície)," odpovedal Boširov.