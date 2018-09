Hamšík sa otvára fanúšikom: Nikomu nedal Neapol toľko lásky ako mne!

Úprimné vyznanie Neapolu!

Futbalista Marek Hamšík (31) našiel na to dobrý dôvod v autobiografii s názvom Marekiaro. Novú knihu predstavil v mestečku Castel Volturno, kde dlhé roky žije s celou rodinou a len nedávno sa stal jeho čestným občanom. Slovenská ikona talianskeho klubu v nej dojemne spomína na vyše jedenásť rokov od príchodu pod Vezuv z Brescie.

„V knihe sa otváram fanúšikom. Ktokoľvek si ju prečíta, dozvie sa viac o mojom živote. Popísalo či pohovorilo sa o mne veľa. Teraz to beriem na seba. Kniha je poctou Neapolu. Mestu, ktoré ma miluje od prvého dňa. Zažil som v ňom veľa jedinečnej vášne a špeciálnej atmosféry. Nie každý dostal od Neapola toľko lásky ako ja. Aj preto tu ostávam. Som hrdý, že stále nosím na sebe jeho dres,“ povedal Hamšík novinárom pri uvedení knihy.

Neapol mu už dávnejšie prirástol k srdcu. Cíti sa v ňom ako doma. Všade ho poznajú a aj zbožňujú. „Je to náš druhý domov. Na rovnakom mieste sa nám narodili tri deti. Som rád, že synovia dostali moju DNA. Hrajú tiež futbal a celkom sa im darí. Dúfam, že aspoň jeden z nich urobí solídnu profesionálnu kariéru. Odprevádzam ich do školy. Aspoň takto im chcem vrátiť stratený čas, keď som pre pracovné povinnosti nemohol byť pri nich.“

Trikrát ho lúpežne prepadli. Mierili na neho zbraňou. Ukradli mu luxusné hodiny. Rozbili sklo, keď sedel v aute. Vie, že nie všade sa môže cítiť bezpečne. Ani to ho neodrádza. „Chcel by som vidieť celý Neapol. Kamkoľvek prídem, pociťujem v tomto mobilnom svete, pred ktorým sa nedá skryť, plno lásky. Rád by som sa pozrel do katakomb pod mestom a na Vezuv. Tam som ešte nebol, ale chystám sa,“ prezradil 107-násobný slovenský reprezentant.

Hamšík dúfa, že jeho knihu, ktorú čítal zatiaľ len spolovice, si kúpi aj nový tréner Neapola Carlo Ancelotti. Práve on ho prehovoril, aby v klube ostal. Privítanie v roku 2007, víťazstvo vo finále Talianskeho pohára nad Juventusom Turín a prekonanie streleckého rekordu Maradonu považuje za tri najkrajšie momenty v Neapole. Najbolestnejším bola aprílová prehra s Fiorentinou a strata nádeje na scudetto. Hamšík nevylúčil, že by v Neapole mohol ostať aj po kariére. Zatiaľ vraj nad tým neuvažoval.

„Celú svoju kariéru som venoval Neapolu a som na to hrdý,“ zdôraznil. „Čaká ma ešte pár aktívnych rokov. Potom popremýšľam, čo ďalej. Na Slovensku mám futbalovú školu, ktorej by som sa chcel venovať.“ Ako vníma popularitu a príklad pre mladé talenty? „Môžeme byť idolmi žien, detí a mužov. Som vážny. Byť zdvorilý je prvou vecou, ktorú musíte urobiť.“

MAREK HAMŠÍK (31)

Post: Stredopoliar

Súčasná hodnota: 35 mil. €

Najvyššia hodnota: 40 mil. € (2013, 2014, 2017)

V SSC Neapol od: 2007

Zmluva do: 30. 6. 2020

Zápasy v Serii A: 397

Počet ligových gólov: 100

Klubové úspechy: Víťaz Talianskeho pohára (2x), víťaz Talianskeho Superpohára (1x)