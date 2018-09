Obvinil ho, že mu dlhuje peniaze a patrí za mreže: Opíjal sa pred tréningami, kontruje Ľupták

Nečakaná dohra.

Hoci dnes štartuje nový ročník Tipsport Ligy, kanadský brankár Matt Hackett (28) sa ešte vrátil k predchádzajúcemu. Na sociálnej sieti ostro napadol majiteľa HC 07 Detva Róberta Ľuptáka. Obvinil ho, že mu dlhuje peniaze a patrí za mreže. Šéf klubu reaguje, že brankár so skúsenosťami z NHL má vyplatené všetko a je to problémový hokejista s mizernou životosprávou!

Hoci rodáka z Ontária v roku 2009 draftovala Minnesota Wild a za tento klub, resp. Buffalo Sabres odchytal v NHL 26 zápasov, jeho kariéra šla v posledných rokov rapídne z kopca. V sezóne 2016/2017 odchytal len 7 duelov v AHL s biednymi štatistikami a vlani mu podala pomocnú ruku Detva. Odvďačil sa jej zvláštnym spôsobom. „V Detve mi doteraz nedali výplatu za dva mesiace a vždy som sa s majiteľom musel hádať o svoje peniaze. Bol to alkoholik, ktorý aj zbil niektorých hráčov, za čo by šiel v Kanade do väzenia,“ napísal na sociálnej sieti Hackett. Zároveň tvrdí, že Róbert Ľupták ho do Detvy volal späť a následne mu robil zlé meno v kluboch, ktoré mali o jeho služby záujem.

Zaplatili mu aj navyše

Keď sme požiadali o reakciu majiteľa a zároveň prezidenta Detvy, najskôr ju odmietol. Až po chvíli na svoju obhajobu a dobré meno klubu uviedol. „Hackett má u nás vyplatené všetko, dokonca ešte aj navyše! Máme ním podpísaný papier, že HC 07 má voči nemu vyrovnané všetky záväzky,“ ubezpečil Róbert Ľupták. Tvrdí, že Kanaďanovi vytvoril nadštandardné podmienky, aké nikto iný v klube nemal, no vôbec si to nevážil. Od začiatku to vraj bol problémový a náladový hráč, ktorý absolútne nedodržiaval životosprávu. „Nechcel som sa k jeho osobe vyjadrovať, ale musíme sa brániť. Nerešpektoval trénerov Dorniča ani Tureka. Na tréningy si chodieval, ako sa mu zachcelo. Keď sa večer ožral, na druhý deň ráno sa ani neukázal. Strely chytal len tým hráčom, ktorým chcel, ostatných ignoroval alebo nešiel naplno,“ rozhorčil sa Ľupták.

Pýtal 5 000 € na mesiac

Zároveň rezolútne odmietol Hackettovo tvrdenie, že by ho do Detvy ešte volal späť. „Pred začiatkom sezóny mi telefonoval jeho agent, že sa vráti, ak mu dám 5 000 eur na mesiac. Hneď som povedal, že už ho v tíme nechcem ani zadarmo! Preč by som ho poslal už počas minulej sezóny, no bolo po prestupovom termíne a nemal som iné východisko. Problémy mal totiž aj v kabíne s ostatnými chalanmi. Keby nebolo Detvy, Hacketta by tu nikto nepoznal. Správali sme sa k nemu nadštandardne a keď si nemôže teraz nájsť klub, problém bude v ňom,“ dodal Róbert Ľupták, pričom zdôraznil, že v HC 07 má už 90 % mužstva na účte aj výplatu za august 2018.