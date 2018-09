Zmizol originál bakalárskej práce s podpismi Ruska: Originál do knižnice nedorazil

Originál bakalárskej práce o kauze Gamatex, v ktorej sa nachádzajú podpisy Pavla Ruska, zmizol.

Na sociálnej sieti to tvrdí jej autorka Nina Sobotovičová, ktorá pracuje ako redaktorka pre denník Sme. O prácu sa Sobotovičová začala zaujímať po tom, čo ju kolega upozornil, že by ju mohli využiť právnici televízie Markíza. Tá sa v júli odvolala voči rozhodnutiu súdu v prospech spoločnosti Mariana Kočnera. Podľa Markízy sú zmenky, ktoré mal Rusko podpísať ako riaditeľ, falošné. Kočner a Rusko tvrdia, že sú pravé. V prípade nemajetnosti Ruska by musela súkromná televízia Kočnerovej firme zmenky preplatiť.

Práca mala byť podľa jej slov uložená v univerzitnej knižnici, kam však originál nedorazil, sú tam iba skeny bakalárskej práce. Originál nenašli ani na katedre žurnalistiky.

Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského (UK) v Bratislave pre TASR uviedla, že originál bakalárskej práce nezmizol a nachádza sa na fakulte. "V súlade s príslušnými smernicami Filozofickej fakulty UK a UK sú záverečné práce našich študentov archivované v dvoch vytlačených exemplároch, jeden sa nachádza vo fonde Akademickej knižnice UK a druhý vytlačený exemplár ostáva v knižničnom fonde príslušnej katedry," uviedol vo svojom stanovisku dekan Filozofickej fakulty UK Jaroslav Šušol s tým, že okrem toho sú všetky záverečné práce archivované aj v elektronickej forme.

Zároveň podotkol, že Filozofická fakulta UK má k dispozícii obidva vytlačené exempláre bakalárskej práce Niny Sobotičovej. "Elektronická verzia tejto bakalárskej práce bude zverejnená až roku 2020, keďže si túto možnosť v Licenčnej zmluve zvolila sama študentka," dodal Šušol.