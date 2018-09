Z tohto sa Pomeje ťažko spamätá: Manželka si našla sexi svalnáča, nad ktorým musia ženy slinať

Český herec a dabér Jiří Pomeje (53) sa musel v krátkom čase vysporiadať s tým, že stratil hlas a potom aj manželku.

Rakovina hrtana v jeho prípade zašla až tak ďaleko, že mu počas život zachraňujúcej operácie vyoperovali hlasivky a nasadili tzv. slávika, čiže hlasovú protézu. Manželka Andy (30) s ním prečkala najhoršie časy, no potom si povedala dosť. ,,Ide o jeho večné klamstvá a o riešenie problémov alkoholom,“ naznačila pre denník Blesk v apríli. Andrea a Jirka majú spolu štvorročnú dcérku Aničku.

Dnes je jasné, že krásna dídžejka dala za vzťahom s hercom bodku. Po jej boku je totiž už nový muž, sexi klampiar Petr Plaček (37). Príťažlivý svalnáč by roztopil srdce nejednej ženy. ,,Písali sme si cez sociálnu sieť. Vtipné je, že som takéto veci vždy zhadzovala a smiala sa, že sa ľudia už nedokážu zoznamovať normálne,“ prezradila pre Blesk Andrea.

Neboli to však svaly, čo ju na Petrovi očarilo. ,,Pozrite sa na mojich predchádzajúcich partnerov a zistíte, že svalnáči nie sú môj typ. Ale proste sme si rozumeli. Potom sme si už písali nonstop, takže za mnou prišiel a začali sme sa vídať,“ vysvetlila dídžejka, ktorá je však opatrná. ,,Po rokoch s Jirkom som nedôverčivá, poznačilo ma to,“ tvrdí. ,,Povedala by som, že s Petrom je to ešte v takej skúšobnej dobe. A Jirka z toho nie je úplne nadšený,“ dodala.