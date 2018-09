Hviezdny Futbalista Raphaël Varane: Má doma budúcu Miss Francúzska?

Už sú toho plné francúzske média a sociálne siete v krajine Galského kohúta!

Jediný futbalista, ktorý tento rok vyhrali Ligu majstrov i majstrovstvá sveta, Raphaël Varane (25) nemusí byť najslávnejší člen rodiny! Jeho mladšia sestra Annabelle (19) je kandidátkou na titul Miss Francúzska!

Rodina Varanovcov má za sebou úspešný víkend. Raphaël odohral v drese Francúzska prvý domáci zápas po triumfe na MS v Rusku a bol úspešný. Francúzi po bezgólovej remíze v Mníchove s Nemeckom zdolali v Lige národov v Paríži Holandsko 2:1.

No viac ako o Raphaëlovi sa píše vo Francúzsku o jeho sestre Annabelle, ktorá urobila prvý krôčik k tomu, aby získala ocenenie pre najkrajšiu Francúzsku pre rok 2019. V Dunquerquu vyhrala prvú kolo súťaže krásy a kvalifikovala sa do regionálneho kola. Ak uspeje aj v ňom, má istú miestenku do decembrového celoštátneho finále Miss Francúzska.

Krásna sestra slávneho futbalistu podľa médií očarila nielen svojím výzorom. Jury i divákov si získala príhovorom, v ktorom prezradila, že sa pravidelne stáva terčom rasistických poznámok a útokov. Študentka práva vyhlásila, že ak získa spomínaný titul, všetky svoje sily vrhne do boja proti rasizmu.