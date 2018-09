Slovák sa na Facebooku poriadne rozohnil: Tvrdý odkaz pre všetkých turistov selfičkárov

Ako sa nesprávať v horách? Ľubo o tom napísal celkom úderný príspevok.

Vo facebookovskej skupine Turistika na Slovensku je 119-tisíc fanúšikov, teda dosť na to, aby sa príspevky v nej dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí.

Väčšinou sa v tejto skupine teda stretávajú ľudia zdieľajúci vášeň pre hory a turistiku a zverejňujú tu fotky zo svojich túr. Ľubo však svoj príspevok poňal trochu ostrejšie a vyjadril pohoršenie nad niektorými turistami.

"Ahojte, rozhodol som sa konečne napísať ako sa (ne)správať v Tatrách,

Takže, turisti, kvázi turisti, selfičkári a ostatní, čítajte: Po chodníkoch sa vždy chodí VPRAVO! A nie štyria vedľa seba, ale tak, aby vás mohol obehnúť rýchlejší turista. Keď vidíme nosiča, nebudeme si ho fotografovať 20 zábermi a zavadzať mu, ale v dostatočnej vzdialenosti sa mu vyhneme (nesie toľko, čo vážiš ty sám a tebe samému robí problém sa niekam vytrepať). Nebudeme sa ho tiež pýtať stupídne otázky - typu baví vás to, koľko nesiete a podobne...

Ak ide turista, ktorý nesie hore na chrbte náklad a ty ideš dole s batôžkom požičianým od adolescentného brata zo školy a v ňom jedno jabĺčko a fit tyčinku, prosím, uhni sa mu. Má toho dosť a nejde len po hrebienok ako ty. Najhoršie je, ak mu nechceš uhnúť, lebo si s frajerkou robíš ten najlepší 156-ty záber a povieš mu, nech čaká. Keby si to povedal mne, je*nem ťa cepínom po krížoch. Nechcem tu už viac polemizovať, no bolo by dobré, keby ste začali v horách premýšľať a správať sa tak, že tam nie ste sami. Ostatní si to chcú užiť rovnako ako vy. Horám zdar."

"Ja by som pridal k pravidlám obyčajný pozdrav v prípade, že niekoho stretnem - je to základná slušnosť, rodičia učte to svoje deti tak, že to budete robiť aj vy! Pekný deň, turisti," napísal Jozef.

A my už len dodávame - všetky smeti, ktoré počas túry vyprodukujete, berte vždy zo sebou.