Paul McCartney o najdivokejších časoch Beatles: Sex s dvoma prostitútkami a perverznosti s Lennonom

Paul McCartney zaspomínal na začiatky skupiny Beatles a magazínu GQ odhalil aj niektoré intímne detaily zo spolužitia štyroch mladíkov, ktorí boli najslávnejšími hudobníkmi šesťdesiatych rokov.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Sedemdesiatšesťročný vegán zo Spojeného kráľovstva priznal, že si platili prostitútky a tiež spoločne s Johnom Lennonom pred sebou masturbovali. ,,Namiesto toho, aby sme sa opili do nemoty a žúrovali, ani neviem, či sme tam vtedy prespávali alebo ako to bolo, jednoducho sme sedeli všetci v kreslách, niekto zhasol a niekto začal masturbovať, tak sme začali všetci," zaspomínal Paul na jeden večierok v dome Johna Lennona.



Sexuálne orgie ale McCartneymu vraj nevoňali a vyhýbal sa im. Priznal však, že v Las Vegas si raz užil trojku s dvoma prostitútkami. ,,Žiadne orgie neprebiehali, teda pokiaľ viem. Mali sme božské sexuálne zážitky a tiež sex s fanúšičkami. Raz sa stalo, keď sme boli vo Vegas, že nám produkčné z turné povedali ,budete vo Vegas, chlapci, chcete prostitútku?´ A my sme všetci odpovedali nadšene ,no jasné!´ A ja som si vyžiadal dve. Mal som ich a bol to úžasný zážitok. Ale to je asi tak najviac v mojom prípade, čo sa blížilo orgiám," dodal Paul k sexu v troch.