Pred 13 rokmi navštívil Slovensko: Zomrel francúzsky spevák Rachid Taha († 59)

Vo svojom dome na predmestí Paríža zomrel v noci z utorka na stredu vo veku 59 rokov francúzsky spevák alžírskeho pôvodu Rachid Taha. Ako v stredu informovalo na Facebooku jeho hudobné vydavateľstvo Naive, spevák zomrel na infarkt.

Rachid Taha bol priekopníkom fúzie arabskej hudby a západného rocku a elektronickej scény. Nebol len známym muzikantom, ale aj aktivistom, ktorý sa často vyjadroval k otázkam ľudských práv vo svete a k politike. Patril napríklad k tvrdým kritikom vojny v Iraku, na druhej strane sa zasadzoval za razantné riešenie situácie okolo iránskeho jadrového programu a tvrdil, že Iránu za žiadnu cenu nesmie byť umožnené vlastniť jadrové zbrane.

Rachid Taha sa narodil 18. septembra 1958 v meste Sig na severe Alžírska, vo veku 10 rokov sa s rodičmi presťahoval do Francúzska. Na hudobnú scénu vstúpil s kapelou Carte de Séjour, s ktorou vydal štyri radové albumy. Na začiatku 90-tych rokov sa vydal na sólovú dráhu a pridal ďalších desať radových albumov, z ktorých ten zatiaľ posledný, Zoom, vyšiel v roku 2013. Celkom nedávno spevák dokončil nový album, ktorý je pripravený na vydanie v budúcom roku. Nasledujúci týždeň mal natáčať aj videoklip k prvému singlu z tohto albumu s názvom Je suis African (Som Afričan).

Rachid Taha bol veľkým fanúšikom punkovej kapely The Clash a dlhé roky tvrdil, že pesnička Rock The Casbah od tejto formácie bola inšpirovaná hudbou jeho skupiny Carte de Séjour, čo však The Clash nikdy nepotvrdili. Na Slovensku sa Rachid Taha predstavil v roku 2005 na festivale Hodokvas v Pezinku. Spevák by sa budúci týždeň dožil 60 rokov.