Tevez si nedával servítku pred ústa: Odhalil rozdiel medzi Messim a Ronaldom!

Vyjadril sa asi ten najkompetentnejší!

Carlos Tevez, bývalý argentínsky reprezentant a momentálne hráč mužstva Boca Juniors urobil to, čo sa mnohí zdráhajú. Presne opísal rozdiel medzi najväčšími hviezdami súčasného futbalu, Cristianom Ronaldom (33) a Lionelom Messi (31). Kompetentný je Tevez preto, že s obomi hviezdami hrával. S Portugalčanom, ktorý momentálne pôsobí v Juventuse Turín, hrával dva roky v Manchestri United, no a s Messim, ktorý je hviezdou Barcelony, sa poznajú z argentínskej reprezentácie.

„Messiho som nikdy nevidel v posilňovni. Ani tvrdo na sebe pracovať. Všetko bolo pre neho prirodzené, iba penalty si občas skúšal ešte chvíľu po tréningu. Naproti tomu Cristiano Ronaldo po každom tréningu ešte išiel do fitka, aby posilňoval. Bol posadnutý tým, že chce byť najlepší,“ povedal pred kamerami ESPN Carlos a dodal: „Ronaldo chodil na tréningy najskôr z nás všetkých. Keď sa tréning začínal o 9.00, ja som dorazil o ôsmej, tak on už pol hodinu makal sám s činkami. Aj som skúsil prísť na druhý deň skôr, lebo tiež som posilňoval radšej sám, ale nevyšlo to. Ja som prišiel o šiestej ráno, on ma predbehol...“