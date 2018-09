Mamička nedala svojho syna zaočkovať: Svoje rozhodnutie trpko oľutovala

Asi pred rokom Jessica Boren urobila osudné rozhodnutie, keď svojho šesťmesačného syna Brodyho nedala zaočkovať.

Mamička z Missouri bola vystrašená, pretože propagačná kampaň proti očkovaniu bola všade na sociálnych sieťach. Zo strachu ho potom nedala zaočkovať, aby ho "neotrávila". Jej ďalšie dve staršie deti zaočkované boli a teraz ľutuje, že to pri synovi zanedbala.

Jej 18-mesačný syn má čierny kašeľ. Jessica sa cítila previnilo, preto napísala na Facebook varovanie pre ostatných rodičov. "Toto je chlapček, ktorý sa snaží dýchať a takmer neustále sa dusí. Kašle viac ako minútu každú jednu chvíľu. Už päť dní. A stále sa to zhoršuje. Nie je schopný sa smiať bez toho, aby sa nezačal dusiť," napísala.

Jessica podľa Mamamia vysvetlila, že najprv lekári nesprávne diagnostikovali Brodyho stav ako vírusovú infekciu. Nakoniec sa však dozvedela zničujúcu správu. "Toto je náš syn, ktorému diagnostikovali smrteľné ochorenie." Jessica napísala, že ďalšie hodiny boli čisté peklo, keď sa jej syn snažil dýchať a nešlo to.

Jeho matka teraz cíti vinu za to, že svoje dieťa nedala zaočkovať a práve zdieľaním svojho príbehu chce ďalšie rodiny varovať, aby neurobili rovnakú chybu ako ona. Jessica podľa vlastných slov nikoho neviní z toho, že svoje dieťa nedala zaočkovať. "Je to len môj problém, nedostatok vedomostí a strach to všetko spôsobili."

V súčasnosti napísala na Facebook, že Brody sa cíti lepšie.