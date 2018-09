Muž si v supermarkete kúpil jahody: To, čo v nich bolo, by ste nečakali ani v horore

Ľudia boli naliehavo vyzvaní k tomu, aby vyhadzovali jahody kúpené v Queenslande, Novom Južnom Walese. V obľúbenom ovocí našli ihly.

Polícia povedala, že ihly boli skryté aspoň v troch donáškach jahôd dodávaných do spoločnosti Woolworths z juhovýchodnej farmy Queensland. Úrady prípad vyšetrujú, odkedy človek oznámil, že jahodu s ihlou prehltol.

Farmy, z ktorých jahody pochádzajú, predávajú podľa Daily Mail jahody do obchodov v štátoch Queensland, Nový Južný Wales a Victoria v USA. Joshua Gane si aj s priateľom Haonim van Dorp nakúpili jahody, no po chvíli Haoni

Polícia verí, že ihly mohli byť do jahôd dané úmyselne páchateľom, ktorý chcel ľuďom ublížiť. Joshua zverejnil fotografie na Facebooku a taktiež napísal zúfalý príspevok. Jeho priateľa museli odviezť na pohotovosť. V súvislosti s prípadom sa začalo vyšetrovanie a taktiež sťahovanie z predaja.

Podľa hlavnej zdravotníčky v Queenslande, doktorky Jeannette Young by mal každý, kto kúpil jahody, tovar vrátiť do obchodu alebo ich vyhodiť. "Mnohí ľudia ovocie nezjedia hneď, ale dajú si ho zamraziť na neskoršie použitie." Značka "Berry Obsessions", ktorej sa problém týkal, bola dočasne stiahnutá z predaja bez ohľadu na to, z ktorej farmy boli jahody dodané.