Kontroverzná smernica prešla europarlamentom: Zmiznú články zo sociálnych sietí?!

Európsky parlament po dlhých mesiacoch diskusií schválil kontroverznú smernicu.

Stanovuje, že majitelia autorských práv si môžu nárokovať peniaze za svoje texty či videá od medzinárodných internetových gigantov, ako je Google či Facebook, ktoré ich v súčasnosti zadarmo šíria. Práve tie dlho bojovali proti viacerým článkom, ktoré mali podľa nich obmedziť slobodu internetu. Ako to je v skutočnosti?

V Štrasburgu hlasovalo za prijatie smernice v stredu popoludní 438 poslancov, pričom proti bolo 226 hlasov. Išlo o prvé čítanie, no napriek tomu ho podporovatelia označujú ako prelomové. „Je to dobrý signál pre náš kreatívny priemysel v Európe,“ vyhlásil parlamentný spravodajca Axel Voss, ktorý návrh predkladal. O kontroverznosti celej témy svedčilo viac ako 250 pozmeňovacích návrhov. Ďalším krokom bude rokovanie o konečnej podobe normy s členskými štátmi a Európskou komisiou.

V praxi je cieľom reformy, ktorú navrhli ešte v roku 2016, modernizácia autorských práv v online svete a zaistiť odmenu pre umelcov či novinárov za prácu na dielach, ktoré využívajú online platformy. Na jednej strane stoja vydavatelia a médiá, na druhej strane sú veľké internetové platformy, ktoré preberajú ich obsah. Zadarmo tak šíria rôzne články a hudobnú či filmovú produkciu.

Práve giganty ako YouTube, Facebook alebo Google by sa mali podľa nových usmernení deliť o časť svojich ziskov s médiami, na ktorých novinárske články, fotografie a videá odkazujú. Veľkí hráči v online biznise sa však nechcú deliť o zisky, ktoré im plynú najmä z reklamy sprevádzajúcej odkazy na rôzne mediálne produkty. „Smernica predstavuje vážnu hrozbu pre slobodu európskych občanov a podnikov a vážne poškodí otvorenosť, konkurencieschopnosť, inovácie, vedu, výskum a vzdelávanie Európy,“ tvrdia v spoločnom stanovisku digitálne organizácie. Zdôrazňujú, že každý obsah nahraný používateľmi ako obrázky alebo komentáre musí byť preverený z hľadiska možného porušenia autorských práv.

Asociácia vydavateľov tlače, naopak, vysvetľuje, že internetové platformy využívajú obsah na komerčné účely, čo nie je spravodlivé. „Trváme na zachovaní článkov 11 a 13, ktoré garantujú vydavateľom a novinárom férový podiel na príjmoch z online šírenia ich obsahu,“ oponujú vydavatelia s tým, že v demokratickej spoločnosti je nutné zarobiť toľko, aby dokázali zaplatiť kvalitných novinárov. „Som presvedčený, že keď sa usadí prach, internet bude rovnako slobodný ako dnes, tvorcovia a novinári budú mať spravodlivejšiu odmenu z príjmov,“ dodal spravodajca Voss.

Návrh vyvolal diskusiu aj medzi slovenskými europoslancami. „Každý obsah má svojho autora a ten má právo požadovať za jeho používanie primeranú odmenu. Predkladaná legislatíva je dobrým kompromisom medzi slobodou internetu a právami autorov,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec. Richard Sulík, naopak, tvrdí, že smernicu považuje za ohrozenie slobody prejavu na internete.

Novinári si budú môcť chrániť obsah

Milan Dubec, generálny riaditeľ, Ringier Axel Springer SK

Vďaka tejto smernici sa komerčné využívanie spravodajského obsahu zrovnoprávni s využívaním hudby alebo videa. Médiá a novinári si budú môcť chrániť svoj obsah a zabezpečiť si tak do budúcnosti príjmy, v prípade, že niekto tento obsah komerčne použije. Aby napríklad veľké technologické spoločnosti ako Google alebo Facebook, ktoré budú chcieť tento obsah použiť, sa museli najskôr s tvorcami takéhoto obsahu na jeho použití dohodnúť. Preto potrebujeme právny základ, ochranu, ktorá tu doteraz neexistovala.

Sme za inováciu a spoluprácu

Alžbeta Houzarová, Google pre ČR a SR

Ľudia chcú mať online prístup ku kvalitnému spravodajstvu a kreatívnemu obsahu. Vždy sme boli presvedčení o tom, že cesta k udržateľnej budúcnosti európskych spravodajských a kreatívnych odvetví vedie cez inovácie a spoluprácu. Sme pripravení aj naďalej s týmito odvetviami úzko spolupracovať.

Ako to má fungovať

1. vydavatelia tlače aj filmové či hudobné štúdiá tlačili na prijatie nových pravidiel pre internetové giganty

2. Google, Facebook či YouTube by po novom mali platiť za šírenie novinárskych textov, videí či hudby

3. delili by sa s autormi o finančné príjmy z reklamy, ktoré im generuje pridávanie užívateľského obsahu

4. autori textov či audiovizuálnej tvorby by tak získali viac peňazí na tvorbu nového obsahu, ktorý používajú aj online platformy

5. internetoví hráči sa obávajú, že sociálne siete by mohli začať filtrovať obsah a pokles príjmov by nahrádzali z iných oblastí (platené sekcie)

6. Google či Facebook by po novom mali obmedziť používanie titulkov správ či častí textov bez toho, aby mali povolenie od autorov

Čo sa považuje za kontroverzné

Poplatky za šírenie textov

V článku 11 novej smernice sa píše, že tvorcovia obsahu, nielen vydavatelia, ale aj samotní autori by si mohli pýtať peniaze od webov, ktoré preberajú úryvky ich textov. Týka sa to sociálnych sietí, ale aj portálov, ktoré preberajú texty ako Google. V súčasnosti je to zdarma.

Kontrolovanie obsahu

V článku 13 sa zase objavujú povinnosti pre online firmy vopred sledovať obsah, ktorý sa na platformu nahrá, aby neporušoval autorské práva. Tento proces je technologicky náročný. Už v súčasnosti to však skúša napr. YouTube.