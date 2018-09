Expremiérovi predĺžili ochranku: Z čoho má Fico strach?!

Od demisie vlády uplynulo už šesť mesiacov. Predseda Smeru Robert Fico (53) prišiel o stoličku premiéra, no niektoré výhody stratenej funkcie si užíva doteraz.

O bezpečnosť, teraz už iba poslanca parlamentu, sa stále starajú ostrí chlapi z Úradu na ochranu verejných činiteľov. Ministerka vnútra pritom Ficovi najnovšie predĺžila ochranku na neobmedzený čas.

Fico mal ako predseda vlády nárok na špeciálne služby, ktoré prináležali jeho funkcii. K dispozícii mal limuzínu spolu so šoférom aj ochranu bodygardov, ktorí ho strážili 24 hodín denne. Takáto starostlivosť je pri treťom najvyššom činiteľovi krajiny bežná vec, nie však pri poslancovi Národnej rady.

Fico od svojej demisie požiadal najskôr predsedu vlády Petra Pellegriniho (42) o dočasné trojmesačné predĺženie ochrany jeho osoby a teraz aj ministerku vnútra Denisu Sakovú. „Nie je to typické len pre Slovensko, je to typické aj pre iné krajiny, že dlhoročne pôsobiaci premiér, keď skončí vo svojej funkcii, tak pokračuje v spolupráci s príslušnými úradmi, ktoré zabezpečujú ochranu ústavných činiteľov. Samozrejme, musia existovať nejaké bezpečnostné dôvody. Ja som určité bezpečnostné dôvody pomenoval. Ide o tie, ktoré plne akceptovalo aj ministerstvo vnútra a polícia,“ vysvetľuje šéf Smeru. Saková so schválením ochranky nemá problém. „Máme nejaké závažné dôvody, ktoré nám poukazujú na to, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu jeho zdravia a života. Bližšie ich špecifikovať nebudeme, pretože patria pod nejaký stupeň utajenia,“ vysvetlila Saková.

Fico zároveň už nebude musieť o pridelenie ochranky žiadať znova po štvrť roku.vyhlásila Saková s tým, že ju môže Fico pokojne využívať aj niekoľko rokov. Expremiérka Iveta Radičová po páde svojej vlády v roku 2012 ochranu odmietla.povedala. Bodygardmi bol doteraz obklopený aj bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. Jej služby sa však rozhodol už ďalej nevyužívať. „To je osobná vec,“ uzavrel.

Ako predlžoval svoju ochranu

V júli 2010 Fico dostal automaticky služby strážcov na 90 dní. Po uplynutí lehoty mu ju predĺžili o ďalšie tri mesiace.

V marci 2018 dostal ochranku na tri mesiace, potom mu ju predĺžili na ďalšie tri a teraz na neob medzený čas.

Potrebuje expremiér bodygardov?

Andrej Hrnčiar (45), Most - Áno

Otvoriť galériu Andrej Hrnčiar. Zdroj: tasr Ak sú na to dôvody, nevidím v tom problém. Dokonca aj pani Nicholsonová nedávno mala osobnú ochranku, pretože boli zaznamenané nejaké aktivity, pre ktoré si ju vyžiadala.

Lucia Nicholsonová (41), SaS - Nie

Otvoriť galériu Lucia Nicholsonová. Zdroj: anc, adg, roj, ajb, ait Nemožno porovnávať moju krátkodobú ochranku. Myslím si, že Fico je zbabelec, ktorý prišiel o glorifikáciu funkcie premiéra, je iba jeden zo 150-tich, a tak prirástol k tej funkcii, že nie je schopný žiť normálnym životom.

Dušan Jarjabek (65), Smer - Áno

Otvoriť galériu Dušan Jarjabek. Zdroj: Maroš Herc Keď si ju predĺžil, tak asi má na to veľmi vážne dôvody. Je to v záujme ochrany jeho zdravia. Asi mal taký pocit, že to má spraviť, určite to nespravil len tak z plezíru.

Jozef Mihál (53), Spolu - Nie

Otvoriť galériu Jozef Mihál. Zdroj: anc Neviem, načo je vôbec celá tá ochrana ústavných činiteľov dobrá. Ako minister som to odmietal, obťažovalo ma to. Ficovi sa čudujem, že sa takýmto spôsobom strápňuje.

Anton Hrnko (63), SNS - Áno