Molnár po gólovej paráde slovenského brankára: Takú divočinu som ešte nikdy nezažil!

Šialený, bláznivý, neuveriteľný zápas!

Vrchol futbalovej emocionality. Mladí Slováci prežili v Reykjavíku proti Islanďanom veľa ráz klinickú smrť, aby ich nakoniec udržal v hre o ME 2019 brankár Marek Rodák (21). Skvelými zákrokmi a najmä víťazným gólom v predposlednej minúte nadstavenia. Nie z pokutového kopu. Z hry. A navyše hlavou. Tou nechápavo krútila aj brankárska legenda Ladislav Molnár. Po vyrovnaní z penalty už totiž veľmi neveril. „Opanovalo ma sklamanie, že tri body sú fuč. Lenže Rodák ma rýchlo vrátil do peknej reality,“ priznal pre Nový Čas. „Bod znamenal pre nás vlastne prehru. Aj preto išiel Marek do ohňa. Bola to náhoda, že skóroval. V takýchto situáciách to však treba skúšať. Nebolo čo stratiť. Išlo sa na hranu rizika.“

Hektický záver duelu Island - Slovensko nečakal ani on. „Takú divočinu som ešte nezažil. Náš vedúci gól. Po ňom chyba z eufórie a penalta. A nakoniec Rodákov kúsok. Na gól brankára z hry si ani nepamätám,“ dodal Molnár. Nervovú sústavu ničiaci finiš prikoval k televíznej obrazovke aj Jána Muchu, bývalého brankára slovenskej reprezentácie.

„Fantázia. Marek má výšku na to, aby chodil na takéto štandardky. Klobúk dolu. Aj pred celým mužstvom. Hoci by na základe skúseností nemal dostať hneď po vedúcom góle vyrovnávajúci z jedenástky. Dôležité je veriť si až do poslednej sekundy. Vždy sa totiž môže niečo podariť.“ Účastník MS 2010 v Juhoafrickej republike vyzdvihol chladnú hlavu Rodáka v ťažkej psychickej situácii. „Hlavičkoval s pokojom Angličana. Pekne sa k tomu postavil a loptu ešte aj ideálne umiestnil. Islandský brankár ju nevidel. Výhľad mu zakrývalo klbko hráčov. Bola to veľká chyba domácej defenzívy, že ho nechali voľného. Takéto nepokrytie sa v dnešnom futbale kruto trestá,“ uzavrel Mucha, ktorý je stále bez klubu.