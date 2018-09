Futbalový brankár Marek Rodák: Národný hrdina? Dobre sa to počúva!

Infarktový záver! Mladí slovenskí futbalisti do 21 rokov predviedli v utorňajšom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie ME 2019 na pôde islandských rovesníkov heroický výkon.

Po gólostroji v závere zápasu sa im podarilo zvíťaziť v pomere 3:2 aj vďaka hlavičke nášho talentovaného brankára Marka Rodáka (21) v 94. minúte. Toho viacerí slovenskí fanúšikovia označili za národného hrdinu...

? Takúto divočinu by lepšie nenaplánoval ani hollywoodsky scenárista. Podľa vás aký bol zápas s Islandom?

- Ako ste povedali, bol to poriadne divoký a ťažký zápas. Bolo to také hore-dole, bolo to otvorené. Ale zvládli sme to, za to som rád. Aj kvôli sebe, aj kvôli mužstvu. Posledných dvadsať minút sa bolo na čo pozerať, myslím si, že fanúšikovia mali z futbalu radosť.

? Asi najbizarnejší zápas vo vašej kariére...

- Určite áno, bolo to naozaj bláznivé. Ale presne pre takéto zápasy sa ten futbal oplatí hrať. Toto sú momenty, pre ktoré futbalisti tvrdo makajú.

? Smerovalo na vás viacero nebezpečných striel. Ktorá bola najnepríjemnejšia?

- Ťažko povedať... Ten prvý gól kopol súper rýchlo a nečakane, takže zrejme asi táto strela.

? Ako vznikol nápad vybehnúť do šestnástky?

- Dá sa povedať, že som si na to počkal. Vedel som, že musíme vyhrať. Tak som nad tým príliš nepremýšľal, rozbehol som sa, pozrel na trénera, ten mi dal povolenie, a trafil to tam.

? Strelili ste už niekedy vo svojej kariére gól?

- Dal som raz jeden gól za Fullham, za 23-ku. Ale to som z ruky prekopol a nejako to tam padlo.

? Fanúšikovia na Slovensku vás v rôznych diskusiách dokonca označujú za národného hrdinu...

- Dobre sa to počúva, ale ľudia toho napíšu a narozprávajú veľa. Ja sa sústredím iba na seba. Samozrejme, je príjemné počuť, že ma ľudia chvália. Po zápase mi písala aj rodina a známi, to ma veľmi potešilo.

? Ako vidíte šance na postup?

- Dúfam, že tie tri body budú pre nás prospešné. Uvidíme, ešte máme dva zápasy pred sebou. Budeme sa ich snažiť vyhrať.

? Bavíte sa o futbale aj s vaším otcom?

- Samozrejme, je to môj najväčší fanúšik a zároveň najväčší kritik. Bavíme sa spolu stále, pred zápasom i po zápase. Veľa ma toho naučil a ja mu za to veľmi ďakujem.