Slovenskí europoslanci reagujú na Junckerovu správu o stave EÚ: Monika Beňová nešetrila kritikou

Posledná správa o stave Únie, ktorú v stredu v Štrasburgu na pôde Európskeho parlamentu predniesol Jean-Claude Juncker vo funkcii predsedu Európskej komisie, vyvolala medzi slovenskými europoslancami zmiešané reakcie.

Vyčítajú mu napríklad malý priestor venovaný migrácii a sociálnym otázkam alebo snahy meniť zavedený spôsob rozhodovania v EÚ. Poslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) konštatovala, že na rozdiel od vlaňajška mal Juncker len všeobecný prejav plný nekonkrétnych fráz.

Junckerov posledný prejav vo funkcii: Svet potrebuje silnú EÚ, ktorá hovorí jedným hlasom

"Pravdepodobne v súvislosti s blížiacim sa brexitom sa snažil zdôrazňovať potrebu jednoty Únie. Nepovedal však už, ako ju chce posilňovať," povedala Beňová, ktorej v prednesenej správe chýbala zmienka o problematike týkajúcej sa sociálnej politiky. "Pritom je to práve rýchlejšie vyrovnávanie platových rozdielov medzi starými a novými členskými štátmi EÚ, ktoré by dokázalo zvýšiť dôveru v integračný projekt v mnohých krajinách," uviedla.

Podľa jej slov občania viacerých členských krajín vrátane Slovenska oprávnene očakávajú, že eurokomisia v spolupráci s lídrami národných štátov pripraví legislatívu, ktorá podporí mzdový rast vo východnej časti Únie. Kritizovala aj to, že Junckerova správa sa nedostatočne venovala otázkam ďalšieho posilňovania ekonomickej spolupráce a rastu či rozvoja spolupráce krajín v oblasti európskej bezpečnosti.

Poslanec Ivan Štefanec (KDH) privítal Junckerov prístup k brexitu a dôraz na potrebu dohody o voľnom trhu, lebo Únia bude musieť hľadať spolu s Britániou "cesty, ktoré nás spájajú". V Junckerovej správe ocenil najmä odkaz na potrebu dodržiavania demokratických inštitúcií a slobody slova a tlače, čo je podľa neho - v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka - aktuálne aj na Slovensku. "Boli tam ale aj pasáže, ktoré ma trochu znepokojili, a to sú veci ohľadom určitého posunu k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou, najmä v oblasti daní, pretože si myslím, že by sme si vždy mali udržiavať daňovú suverenitu a zachovať právo veta v daňovej oblasti," spresnil Štefanec.

Poslankyňa Monika Smolková (Smer-SD) priznala, že sa stotožnila s iniciatívami v ekonomicko-obchodnej oblasti, ktoré Juncker spomenul, najmä s ním zavedením investičným plánom, ktorý v EÚ dobre funguje. Privítala i to, že šéf EK chce podobný plán preniesť aj na Afriku v snahe pomôcť tomuto kontinentu. Oslovili ju tiež plány, aby EÚ aj Británia vyšli zo situácie spôsobenej brexitom "s čistým štítom", a Junckerov úmysel navýšiť zdroje pre výmenný program Erasmus+. "Oceňujem úlohy, ktoré zohral veľmi efektívne, a to keď Slovensko zakričalo, že je proti dvojakej kvalite potravín a on promptne zareagoval. To sú jeho plusy," povedala Smolková.

Za negatívne aspekty tohoročnej správy o stave Únie vníma málo úvah o mladých ľuďoch, ktorí po roku 2020 budú rozhodovať o spoločnej Európe a práve oni musia cítiť, že Európa je ich. Zároveň dodala, že veľmi kriticky vníma Junckerovu pasáž o migrácii, lebo tejto téme venoval iba dve - tri vety a mal sa tejo téme viac, lebo práve ona rozdelila Európu a EÚ túto otázku nezvládla.