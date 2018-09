Kapitán majstrov sveta má na krku problém: Za jazdu v opitosti bude tvrdo pykať!

Parádne mu to zrátali!

Kapitán francúzskych futbalových majstrov sveta brankár Hugo Lloris (31) vyfasoval za jazdu pod vplyvom alkoholu v Londýne pokutu 50-tisíc libier (viac ako 56-tisíc eur) a na 20 mesiacov prišiel o vodičský preukaz. Gólman Tottenhamu pri nočnej kontrole v centre britskej metropoly koncom augusta prekročil viac ako dvojnásobne povolený limit alkoholu v tele.

Lloris toho mal na rováši viac! O pol tretej ráno so svojím Porsche Panamera išiel nepovolenou rýchlosťou, prešiel križovatku na červenú a ešte k tomu, keď ho policajti zastavili, v aute vracal a vystúpiť z auta mu museli pomôcť! Ako neskôr vyšlo najavo, vracal sa z osláv so svojimi reprezentačnými kolegami Olivierom Giroudom a Laurentom Koscielnym. Po noci na policajnej stanici ho prepustili na kauciu a on sa za svoje extempore ospravedlnil.