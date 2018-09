Z vraždy Szymaneka († 30) obžalovali Černáka a Kána: Kto bol v popravčej čate?!

Ožíva 21 rokov stará poprava. V septembri v roku 1997 brutálnym spôsobom vyhasol život poľského milionára Gregora Szymaneka († 30).

Z jeho popravy prokurátor obžaloval bývalého bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka (52) a jeho bývalú pravú ruku Jána Kána (50). Černák sa k vražde Szymaneka priznal. Naopak, Kán vinu odmieta. Pri väznení a následnej vražde v Petríkovej doline pri Polomke (okr. Brezno) boli však viacerí silní muži slovenského podsvetia. Väčšina z nich už nežije, pričom zomreli násilnou smrťou.

Szymanek patril medzi desať najbohatších Poliakov. K veľkému majetku neprišiel poctivou prácou, ale podvodmi a daňovým únikom. V snahe vyhnúť sa väzeniu opustil krajinu a niekoľko rokov sa ukrýval na rôznych miestach Európy, pričom za ním pravidelne cestovala manželka. Kým po ňom neúspešne pátral Interpol, išli po ňom ľudia, ktorých priťahovali jeho peniaze. V roku 1997 sa skrýval pri Lučenci. Na únos Szymaneka si preto poľská mafia objednala černákovcov a tí boli úspešní. Poliaci za neho sľúbili 150 000 nemeckých mariek, ale on únoscov presvedčil, že im dá viac - 400 000 mariek.

Väznili ho niekoľko dní na Horehroní. Únoscovia si mali výkupné vyzdvihnúť v Krakove, ale nikto neprišiel. Szymanek už bol vtedy mŕtvy. S rukami zviazanými za chrbtom ho vyviedli za chatu v Petríkovej doline k vykopanému hrobu. Dôvodom popravy bolo, že únos bol prezradený, ako aj to, že Poliak ich klamal a peniaze im nechcel vyplatiť. Korunný svedok Alexander Horváth tvrdil, že Černák chcel takto demonštrovať svoju silu a bezohľadnosť.

Mikuláš Černák

Podľa svedka vložil Szymanekovi do úst pištoľ a so slovami „stretneme sa v pekle" ho zastrelil. Momentálne si odpykáva doživotie za vraždy v 90. rokoch. Fungovanie mafiánskej skupiny, na ktorej čele stál, sa datuje od roku 1993 do konca roku 1997, keď sa s Kánom prihlásili na polícii. Za mrežami je už viac ako 20 rokov. V minulosti odmietal, že Szymaneka zavraždil, teraz tvrdí, že ho popravil spolu s Kánom.

Ján Kán

Podľa poslednej výpovede svedka Horvátha mal Szymanekovi streliť do hrude, pričom jeho meno sa v súvislosti s vraždou Poliaka teraz objavilo prvýkrát. Doposiaľ vo všetkých prípadoch spoluúčasti na vraždách s Černákom Kána zbavili obvinení. Jána Kána označujú za pravú ruku Mikuláša Černáka. Stále je na slobode. S Černákom sa momentálne neznášajú.

Poľský mafián - spojka

Pri väznení a vražde Poliaka bol aj zástupca poľskej mafiánskej skupiny ako spojka medzi nimi a černákovcami. Poľským mafiánom sa na rozdiel od polície a Interpolu podarilo zistiť pobyt Szymaneka a dohodli sa s černákovcami na jeho únose. Chceli výkupné. Nič z toho nebolo, pretože černákovci ho zavraždili. Za podiel na únose Szymaneka odsúdil v roku 2009 krakovský súd štyroch Poliakov.

Alexander Horváth

Korunný svedok popravy Szymaneka, ktorý usvedčuje priamych aktérov. Bol členom košického podsvetia a zúčastnil sa na vražde poľského podnikateľa. V prípade tejto popravy viackrát menil výpoveď. V roku 1998 ho postrelili a skončil doživotne na vozíku. Z pokusu o vraždu obviňoval Černáka, lebo proti nemu svedčil v prípade Szymaneka. Odpykáva si za 2 vraždy 23 rokov.

Andrej Ambróz

Jeden zo strážcov uneseného Poliaka, ktorý bol aj pri jeho poprave. Zomrel v auguste 2006. Našli ho zastreleného v zhorenom aute spolu s ďalším mužom na horskom priechode Šturec. Tento muž mal byť hrobárom černákovcov. Mal na starosti „upratávanie" mŕtvol a v penzióne v Bystrej sa staral o Mikiho tigre. Podieľal sa na viacerých vraždách.

Karol Kolárik

Pri vražde Poliaka nezohral nijakú významnú úlohu, ale zúčastnil sa na nej. Patril k najbrutálnejším výpalníkom všetkých čias a vo východoslovenskom podsvetí bol nástupcom Róberta Holuba. Zastrelili ho v decembri 1999, keď si išiel zacvičiť do fitnescentra. Vrah na neho vypálil celý zásobník samopalu.

Ján Handula

Predpokladá sa, že pomáhal pri kopaní hrobu Szymaneka. Patril do partie chlapcov z Telgártu, z ktorej žije už iba boss Mikuláš Černák. Zomrel v novembri 2002. Zahynul po tom, ako ho jeho vlastný otec bodol nožom rovno do srdca. Otca za zabitie nepotrestali, konal v sebaobrane.

Róbert Holub

Na poprave sa zúčastnil ako svedok. Oficiálne to bol podnikateľ rómskeho pôvodu, v skutočnosti zakladateľ zločineckej skupiny holubovci, ktorá operovala na východe Slovenska. Postrelili ho v hoteli Danube v septembri 1997 v Bratislave. Neskôr ho vrah dorazil v nemocnici.

Peter Šipula

Tento mafián mal poľského milionára vyzliecť a hodiť do hrobu. Zomrel v júni 2007. Podieľal sa na viacerých vraždách. Bol obžalovaný z vydierania Alexandra Horvátha v prípade vraždy Szymaneka. Údajne sa mu vyhrážali likvidáciou, ak bude spolupracovať s políciou a svedčiť proti Černákovi. Súd ho však oslobodil.

Štefan Fabián

Jeden z východniarov, ktorých si tam Černák zobral, aby pred nimi demonštroval svoju silu. Bol považovaný za muža číslo 2 v hierarchii skupiny, hneď po Róbertovi Holubovi, po ktorom bola skupina pomenovaná. Fabián bol jeden z mála členov mafie na Slovensku s vysokoškolským vzdelaním. Zastrelili ho v septembri 1997 v hoteli Danube v Bratislave.

Slavomír Surový

Bol na mieste činu, no Černák jeho úlohu bagatelizoval slovami, že sa tam len tak motal. Býval v Brezne, časti Mazorníkovo na rovnakej ulici ako Mikuláš Černák. Bol jeho štartér, testoval, či autá po štarte nevybuchnú. Mnohí si ho pamätajú aj tak, že okrádal zavraždených. Neskôr začal vypovedať proti svojmu bossovi. Bol pri viacerých vraždách a odpykáva si 15 rokov.

Miloš Piliar

Strážil uneseného Szymaneka a zúčastnil sa ako svedok na jeho brutálnej vražde. Bol to človek Mikuláša Černáka. Stal sa však nespoľahlivý a nepohodlný, preto si černákovci objednali jeho vraždu u sýkorovcov. Zavraždili ho v apríli 1998. Na chate mu dali do alkoholu rohypnol a neskôr mu liali do úst chloroform, pokiaľ nedodýchal. Jeho telo zakopali v Slovenskom Grobe.

Zavraždený Gregor Szymanek († 30)

Petríkova dolina

Dátum: 11. - 12. 9. 1997

Ako sa mala vražda odohrať



1. Černákovi ľudia začali kopať hrob.

2. Počas kopania držali Szymaneka, aby neušiel.

3. Černák potom hodil Poliaka na zem a rozkročil sa nad ním. Vytiahol pištoľ a spýtal sa, či dá peniaze za svoje prepustenie. Poliak mu povedal, že mu peniaze dá.

4. Černák mu vložil pištoľ do úst a so slovami „stretneme sa v pekle“ vystrelil.

5. Následne podľa svedka podal pištoľ Kánovi a ten strelil Poliaka do oblasti hrudníka.

6. Poliaka potom vyzliekli a hodili do jamy, kde ho zakopali.