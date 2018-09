Manželov našli doma mŕtvych, otec Jaroslava († 46) prehovoril o rodinnej tragédii: Čo sa môj syn dozvedel pred smrťou

Neznesiteľná bolesť. Vdovec Karol, ktorý s láskou vychoval troch synov, sa dožil toho, čo nechce zažiť žiaden rodič - našiel svojho syna Jaroslava († 46) mŕtveho.

Jeho svedectvo trhá srdce. Svoje dieťa mal nadovšetko rád. Celý život bývali blízko seba, no do smrti si bude pamätať ráno, keď išiel do stodoly k sliepkam, kde objavil telo milovaného syna.

Otvoriť galériu Policajti okolie miesta tragédie dôkladne opáskovali. Zdroj: roj To, čo sa stalo, si nikto nevie vysvetliť. Veľký žiaľ prežíva jeho otec Karol. „Šiel som ráno k sliepkam a dívam sa, bránka je otvorená. Čo sa stalo? Vojdem dnu a vidím - Jaro visí, dotkol som sa ho, už bol studený. Začal som plakať a kričať: ‚Katka, Katka...!‘“ Vdovec s paličkou v ruke čo najrýchlejšie kráčal do domu v žilinskej mestskej časti Trnové za nevestou Katkou. Našiel ju v spálni nehybne ležať. „Vravím: ‚Vstávaj, zobuď sa!‘ Ale nereagovala, už bola tuhá. Myslel som, že bude doma vnuk Peter, no ten šiel do obchodu. Potom prišiel Tomáš a zavolali sme záchranku a políciu,“ plače starký.

Pravdu sa dozvedia v najbližších hodinách, pretože dnes sa polícia podľa slov žilinského krajského policajného hovorcu Radka Moravčíka chystá zverejniť výsledok súdnej pitvy. Či bola Katarína zabitá neúmyselne, zomrela prirodzenou smrťou, alebo si na život siahla sama, príbuzní nevedia. „Keď zistil, že je mŕtva, obesil sa,“ povedal so slzami v očiach jeho brat Ján. Krátko pred smrťou sa však Jaroslav otcovi zdôveril: „Povedal, že mala dva telefóny. Na druhom si písala s nejakým chlapom, ktovie, čo tam bolo. Ťahal dvanástky, drel, mal ju veľmi rád,“ uzavrel zronený otec, ktorý dal za oboch slúžiť svätú omšu.