Americká herečka Hillary Duff pred druhým pôrodom: Tehotenstvo ma nebaví

Americká herečka a speváčka Hilary Duff, ktorá čaká druhé dieťa, je pripravená na pôrod aj na bábätko.

Prezradila to v rozhovore pre magazín People. ,,Úprimne, cítim sa veľmi dobre a už ma to tehotenstvo trochu nebaví," povedala 30-ročná umelkyňa. Ako tiež poznamenala, už je v štádiu, keď si hovorí "super, už som pripravená, kedy sa to stane?".

Rodáčka z texaského Houstonu sa tiež vyjadrila, že je "super mať ďalšie dieťa, na ktoré sa treba sústrediť", pretože vďaka tomu nevenuje pozornosť drobným bolestiam a podobným záležitostiam súvisiacim s tehotenstvom. ,,Nie som hneď na Googli, ako som bola prvý raz. Už viem, o čo ide," dodala.



Duff čaká dieťa s priateľom Matthewom Komom. Dvojica by mala privítať na svete dcérku. Herečka okrem toho vychováva šesťročného syna Lucu Cruza, ktorého má s exmanželom Mikeom Comriem. Hilary Erhard Duff je známa zo seriálu Lizzie McGuire či snímok ako Dvanásť do tucta, Popoluškin príbeh, Nikdy to nevzdávaj alebo Miliónové kočky. V súčasnosti účinkuje v seriáli Younger (2015). Na konte má päť štúdiových albumov. Všetky s výnimkou prvého sa dostali do prvej päťky amerického rebríčka Billboard 200.