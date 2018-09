Nepreskúmaný kostol na východe Slovenska odkrýva svoje tajomstvá: Toto všetko v ňom už objavili!

Kostol sv. Mikuláša, ktorý je dominantou námestia v Starej Ľubovni, patrí k jedným z mála nepreskúmaných kostolov a ukrýva mnoho tajomstiev.

Tie sa vďaka výskumom postupne dostávajú na svetlo sveta, nedávno tam skúmali krypty. "Prvý významnejší nález bol v tomto kostole odkrytý na severnej strane presbytéria v minulom roku, keď sa tam našla stredoveká nástenná maľba, freska. Nedávno bola na nej ukončená druhá etapa reštaurátorských prác," informoval riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.

Súbežne s reštaurátorským výskumom, ktorý prebiehal v interiéri kostola, sa začal aj archeologický výskum. Po odstránení kamenného obkladu po obvode celého kostola boli odkryté otvory - okná a vstupy. Cieľom výskumu bolo prebádať priestor pred odkrytým vstupom do krypty, jej vyčistenie a vytvorenie zamurovanej kostnice. "Prvá etapa archeologického výskumu sa začala 2. júla. Archeologická sonda bola vytýčená pred odhaleným vstupom na severnej fasáde kostola v blízkosti vstupu do sakristie. Sondážnym výskumom sa podarilo zachytiť schodisko z kamenných stupňov, ktoré korešpondovali výškovo aj sklonom s pokračujúcimi schodmi vedúcimi pod sakristiu," objasnil Mikulík.

Časť kamenného schodiska bola v minulosti rozobraná a kamenné stupne sekundárne využili na zamurovanie vstupu. Kamenné schodisko zasypali zeminou a nad posledným kamenným stupňom sa fragmentárne zachovala okruhliaková dlažba, ktorá dokladala úroveň námestia v 19. storočí. "Po odstránení zamurovaného vstupu sa odkrylo celé schodisko pozostávajúce z deviatich kamenných stupňov," dodal riaditeľ Ľubovnianskeho múzea.

Dvadsiateho júla výskumníci po kamennom schodisku vstúpili do prvej miestnosti, ktorá je situovaná pod sakristiou a západne od nej sa cez čiastočne zamurovaný prechod dostali do druhej miestnosti. "V prvej časti sa na južnej strane nachádzali zamurované krypty z konca 18. a začiatku 19. storočia. V druhej - západnej miestnosti bolo množstvo rakiev a na južnej strane bolo viditeľné kamenné schodisko stúpajúce smerom do kostola," konkretizoval Mikulík a dodal, že obidve miestnosti - krypty, sa nachádzajú pod severnou bočnou loďou kostola, ktorý pochádza z konca 13. storočia.

Druhá etapa archeologického výskumu bude pokračovať v najbližších dňoch vo forme nedeštruktívneho výskumu. "Pomocou georadaru sa preskúma priestor pod hlavnou loďou kostola a na základe týchto výsledkov sa určí ďalší postup prác," uzavrel Mikulík.